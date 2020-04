Con cloro atacaron a un enfermero de Parral, Chihuahua

Chihuaua.- Un enfermero de Parral fue atacado con cloro el día de ayer (viernes).

El trabajador del sector salud, labora en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Parral, fue el mismo el que dio a conocer la agresión en su contra.

De acuerdo con El Diario de Chihuahua, el enfermero responde al nombre de Francisco N, mismo que publicó el ataque en un video mediante su cuenta personal de redes sociales.

"Soy el enfermero que bañaste con cloro afuera de un centro comercial, nomás quería decirte que estono te va ayudar en nada a no contagiarte, ni a ti, ni a las personas que venían contigo. Utiliza cubre bocas y sobre todo no salgas de tu casa. Esto no se hace, no te mal informes en las redes sociales, usa el sentido común y no salgas de tu casa", escribió el enfermero.

Te puede interesar

Coronavirus México: Últimas noticias de hoy 25 de abril sobre el Covid 19

Llaman a no politizar apoyos de salud ante Covid-19

SEP y el reto de educar a distancia a 30 millones de estudiantes por COVID-19

El acto contra el enfermero causó indignación en los usuarios y en la poblacion parralense.

Lamentablemente no es el primer personal médico que ha sido agredido en el país por temor a no contagiarse de covid- 19, claramente es un acto de ignorancia y falta de respeto.