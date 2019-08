Con cuatro añitos Ikher compra con sus ahorros útiles a niños necesitados

México.- El gran corazón de un niño que apenas entrará al kinder se llevó el aplauso de muchos, al comprarle útiles escolares con sus ahorros a esos pequeños que más lo necesitan.

Por medio de facebook, la mamá del niño de nombre Ikher de apenas cuatro añitos, contó como su hijo quiso comprarle útiles escolares a esos menores que no tienen como adquirirlos.

Cuando ella le compraba los materiales al pequeño de nombre Ikher le decía que tenía que cuidarlos porque muchos no podían comprar, a lo que su hijo le dijo que si porque no le compraba ella a lo que la madre le contestó "si le compro a ellos no te compro a ti", a lo que rápidamente el niño le dijo que él tenía dinero.

El dinero que el niño tenía eran sus ahorros que su familia le daba, él lo estaba ahorrando para su piñata pero estuvo dispuesto a comprar los útiles escolares.

Me dijo que él se los podía comprar que si le alcanzaba... entre risa y llanto le dije que si él creía que estaba bien, pues que adelante, aquí estoy con los ojos llenos de lagrimas.

La mamá del niño lloró de la emoción al ver que su pequeño tenía "corazón de oro que no es nada egoísta y que se dobla ante cualquier situación".

"cuando yo tuve a mi hijo tenía 16 años , una niña inexperta que no tenía la más mínima idea de lo que era cuidar un bebé, ahora me doy cuenta de que eh sabido crear sola a un niño bueno con un corazón de oro que no es nada egoísta & que se dobla ante cualquier situación".

Los niños muchas veces nos dan lecciones de vida simples pero demasiado hermosas que hacen que nuestras lagrimas salgan a relucir.