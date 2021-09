Con los granadazos se murió la mujer que fui: María, sobre atentado del 15 de septiembre en Morelia

Morelia, Michoacán.- “Detrás de nosotros no había una persona de pie; era mucha gente tirada, un olor horrible”, cuenta la señora María con el recuerdo fresco de la noche del 15 de septiembre en Morelia, Michoacán, hace 13 años.

Era el año 2008, a un par de horas del grito de Independencia en el corazón de la ciudad de Morelia, cuando la señora María Guadalupe Hernández siguió el deseo de su familia de acudir al centro histórico, aunque, confiesa, nunca fue mucho de su agrado la verbena popular.

Como era costumbre, cientos de familias y comerciantes se reunieron en el cuadro principal de la ciudad, sobre la avenida Madero, entre Palacio de Gobierno y la Catedral de Morelia.

Ahí, la señora María, su esposo y su hija, esperaron pacientes la salida del entonces gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, de Palacio para enunciar el emotivo ‘¡Viva México!’.

“Cuando el gobernador acaba de dar el grito, que da las campanadas, fue que sentimos cómo se cimbró la tierra; empezó a gritar la gente, una cosa horrible que pensé que sólo en las películas pasaba”.

Un par de granadas habían sido lanzadas al público presente justo al momento del sonar de las campanas de Palacio de Gobierno y el último ‘Viva México’ de Godoy.

“Donde cayó la granada, no quedó ni una persona de pie”, comparte María que, en medio de la confusión, notó cambios extraños, peros sutiles en su cuerpo y alertó a su esposo sobre aparente sangre del pie de su hija, pero él permanecía en shock.

“Yo recuerdo que empecé a sentir mi pierna fría, cuando me revisé con la mano, vi mucha sangre; las esquirlas me llegaron hasta las sentaderas. Vi a mi hija sangrar y advertí a mi esposo, pero me dijo, ‘es que yo tampoco siento el pie’, pero como que se bloqueó, él no sabía nada, ni qué estaba pasando, ni nada. Hasta la fecha no recuerda”

Al momento, rescatistas y militares comenzaron a arribar a la zona de lo que, después se supo, era un atentado con granadas lanzadas cerca de la plaza Melchor Ocampo y una más a sólo cuatro cuadras de la catedral, justo antes de llegar al templo de la Merced.

Al menos ocho muertos y 132 heridos fueron las cifras oficiales de las autoridades.

“La gente que estuvo adelante nos salvó. Donde cayó la granada, no quedó una persona de pie; muchas fallecieron ahí en el momento”-

Luego de 13 años de lo ocurrido, la señora María se viste de luto no sólo por los fallecidos que, dice, le salvaron la vida a ella y su familia, sino además por lo que de ella se fue con los granadazos de Morelia.

“Murieron muchas cosas; la persona que yo era, la vida que llevábamos con mis hijos. Yo llegué al grado de decir, ‘yo ya no quiero vivir; yo no puedo vivir así, ¿qué va a hacer de mi vida en una cama?’

Dos parches de morfina en sus piernas de día y de noche y varios medicamentos ayudan a soportar el dolor que aún le provocan las esquirlas que no han podido sacar de su cuerpo, pues, comenta, médicos le han advertido sobre las consecuencias.

Pese a todo, la mayor fortaleza que acompaña sus días es el agradecimiento por la vida de su familia y la de ella misma que, asegura, salvaron las víctimas mortales de ese 15 de septiembre.

Y aunque hay días en que los dolores no le permiten moverse y los recuerdos le vienen en pesadillas y ruidos extraños durante la noche, no busca culpables, pues comenta que nada le devolverá lo que se fue para no volver.

“Creo que una persona que hace algo de esa magnitud, que viva hasta la fecha eso, yo creo que no tiene ningún sentimiento, ninguna clase se sentimiento para hacer tanto daño. Y aunque estuviera en la cárcel, no me devolvería nada. Se lo dejo al tiempo y se lo dejo a Dios. Porque lo que yo he vivido, no se lo deseo a nadie…”

Al día de hoy, no hay culpables sentenciados sobre el atentado en Morelia aquel 15 de septiembre de 2008, tampoco hay responsables a los que un juez pueda exigirles que reparen a las víctimas los daños causados.