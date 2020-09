Con mucho esfuerzo, albañil se gradúa como enfermero y las redes explotan de emoción

Yucatán.- Una historia ha conmocionado las redes sociales, donde un joven de nombre Manuel Chismas se dedicaba como albañil en el municipio de Oxkutzcab en el estado de Yucatán, se graduó como enfermero y compartió una foto en redes sociales donde menciona que no olvida de donde salío y las personas que lo aconsejaron.

La fotografía que compartió Manuel en su red social de Facebook se ve acompañado de varios albañiles, donde les dedica un texto agradeciendoles por su apoyo y consejo, dicha publicación ya alcanzó más de 2400 compartidas, así como cientos de comentarios donde varios usuarios le mostraron todo su apoyo y admiración.

Manuel a lado de sus camigos/Foto: Captura de pantalla

Este secre ya es licenciado en enfermería. No me olvido de donde salí y mucho menos olvido de las personas que me dieron buenos consejos, agradezco a mi familia y amigos

Publicó el recien graduado en su red social Facebook.

Manuel trabajó varios años como albañil para poder pagar sus estudios, quien nos muestra que con mucho esfuerzo todo se puede lograr. Fue en julio del 2019 cuando el enfermero recibió su carta pasante, en su facebook se puede ver fotos de ese momento que llenó de orgullo a él y a su familia, pero fue hasta este agosto cuando recibió su título que lo avala como licenciado en enfermeria.

"No hay nada mejor que ver los logros de tu hijo gracias Dios !! Felicidades hijo en hora buena". "No te conozco pero me da gusto que cumplas tus metas. Saludos y mucho éxito. No pierdas el piso ni la sensibilidad hacia el ser humano en general como suele sucederle a muchos que se dedican al ramo de la salud.", fueron algunos comentarios que recibió Manuel cuando recibió su carta pasante.

Manuel recibiendo su carta pasante/Foto: Facebook Manuel

"Muchas felicidades Manuel Chimas por tu esfuerzo, enhorabuena y a seguir cosechando frutos, si es de tu interés contáctame tenemos una oportunidad de trabajo para ti, saludos" "Felicidades!! Me encantan estas historias, tan inspiradoras y emotivas¡Que vivan los sueños de aquellos que luchan cada día para alcanzarlos!Saludos desde RD", le comentaron usuarios ahora que Manuel recibió su titulo universitario.

Abuelito le construye una hermosa casa de madera a su nieta

Durante los meses de confinamiento que un adulto mayor tuvo a causa de la pandemia por el nuevo coronavirus, Covid-19, aprovechó el tiempo para hacerle una hermosa casa de madera a su nieta la cual quedó increíble y fue de agrado como para la niña como para los usuarios de redes sociales.

Por medio de un grupo de Facebook Chantelle Warrick, una mujer de Reino Unido, compartió la historia de su papá quien desempolvó sus habilidades de carpintería y le construyó, durante varios meses, la hermosa casa a su nieta la cual cuenta con aislamiento térmico y ventanas de doble vidrio.

De acuerdo a la publicación de Chantelle, su padre diseñó los planos de la casa, pidió los materiales y comenzó a construirla, la usuaria manifestó que la construcción es "lo suficientemente buena como para mudarse". Al verla muchos usuarios comentaron que el señor se debería a dedicar a este negocio.

La casa es de color rosa con blanco, es rodante, por lo que puede ser movida a cualquier lugar, adentro tiene una cama, una pequeña cocina y juguetes, también cuenta con un pequeño porche, la casa tiene ventanas con doble vidrio y cuenta con aislamiento termico para que la niña no pase frío cuando juege en ella.

