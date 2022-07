"Con nosotros no cuenten": Miguel Barbosa rechaza aplicar IMSS Bienestar en Salud Puebla

Sobre la reforma para eliminar los hospitales psiquiátricos de internamiento, el gobernador estatal sentenció que "no lo vamos a pelar", ya que Puebla tomará una ruta distinta priorizando el derecho a la salud.

Destacó que el 70% de los más de 6 millones de habitantes de Puebla son atendidos por el sistema de salud del estado, mientras que sólo el 30% acuden al IMSS, ISSSTE, ISSSTEP y hospitales particulares, por lo que no está dispuesto a cederle el control al Insabi.

"Les digo de manera muy clara, el Ejecutivo del Estado a esa intención, a esa ruta, a esa estrategia nacional de llevarse los sistemas de salud a IMSS Bienestar, desde aquí les digo con nosotros que no cuenten, vamos a defender el sistema de salud del estado ", dijo el mandatario estatal.

Durante la inauguración del recién rehabilitado Hospital General del Norte "Bicentenario de la Independencia", Miguel Barbosa advirtió que defenderá la autonomía del sistema de salud de Puebla , por lo que dijo al gobierno de AMLO que "no cuenten" con su administración para el IMSS Bienestar.

