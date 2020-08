Conapesca llama a investigar a fondo carne de delfín en latas de atún

Ciuadad de México.-Luego de que una investigación realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) detallara que algunas marcas comerciales de latas de atún también contenían carne de delfín, el comisionado de CONAPESCA, Raúl Elenes solicitó se realice una investigación a fondo.

Fue durante la conferencia de prensa de Avances y resultados de Programas Bienestar, el comisionado expresó su interés con el reciente estudio pues consideró de importancia conocer, para poder atender las causas.

En este sentido, Elenes mencionó que el atún mexicano pertenece a una industria certificada incluso a nivel internacional, dado que se tiene que tener un gran cuidado, pues hasta donde se debe, en los métodos de arte de pesca, que paso de ser un problema de embargo aún caso de éxito al incrementarse el consumo de 15 mil a 140 mil toneladas a nivel nacional.

Por su parte, Pablo Arenas, director general del Inapesca, respecto a la polémica del atún respondió que " no hay ninguna posibilidad de que esto sea correcto" pues explicó el Instituto realizó una investigación minuciosa.

“El Instituto ha hecho un análisis muy minucioso de este estudio y no hay ninguna posibilidad de que esto sea correcto, es una imposibilidad muy grande, porque el estudio es una Tesis de Licenciatura, hecha con muy buena intención, supongo, pero con metodologías que no son confiables, es una metodología en la que no pudo este mismo estudio distinguir entre tiburón, atún o carne de mamífero" mencionó Arenas.