Conapred cancela foro sobre racismo tras criticas por Chumel Torres

México.- El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), tenía planeado realizar un foro sobre "Racismo y/o Clasismo en México) el próximo 17 de junio sin embargo fue cancelado después de desatar polemica por redes sociales.

Uno de los invitados a dicho foro era Chumel Torre, quien, por medio de twitter, Beatriz Müller, esposa del presidente de México criticó su participación y le solicitó una disculpa pública por ofender a su hijo quien es menor de edad.

"¿A este personaje invitan a un foro sobre disciminación? Sigo esperando una disculpa pública de este individuo sobre los ataques a mi hijo menor de edad.

Tuit de Beatriz Müller/Foto: Captura de pantalla

Se leía en el tuit de Beatriz Müller.

Al generar mucha controversia en redes sociales Conapred decidió cancelar su evento."Reconocemos que la organización del Foro "Racismo y/o Clasismo en México” ha generado una intensa discusión pública. Creemos en el diálogo y en el debate. El foro se pensó como un espacio para impulsar el diálogo entre personas con posturas disonantes. Medimos que no es el momento para realizar un foro como el que se diseñó y hemos decidido cancelarlo y discutir al respecto.

onapred es la institución que promueve la no discriminación. Quienes lo integramos creemos en la importancia de hacer frente al discurso discriminatorio con más y mejor discurso, como indica la Relatora Especial sobre la Libertad de Expresión del Sistema Interamericano.

Organizaremos un foro sobre las tensiones entre los derechos a la libertad de expresión y a la no discriminación y otro con especialistas en discriminación racial para discutir la naturaleza del problema, sus causas históricas y consecuencias sobre la desigualdad.

Escuchamos a la ciudadanía, reconocemos los inconvenientes de ciertas decisiones y actuamos en consecuencia. Nuestra misión para lograr un país más igualitario, menos polarizado y menos desigual no cesa"

Mientras tanto Chumel Torres se sorprendido por todos los comentarios de odio que recibió por ser parte de los participantes del foro.

32,700 tuits de odio.



Nunca pensé que la vez que más me han insultado ha sido por participar en un lugar diseñado para acabar con los prejuicios.



Mucho menos que el lugar para acabar con dichos prejuicios tuviera prejuicios para recibirme.



Verga todo. pic.twitter.com/RxheI7I1DA — CHUMIBEBÉ (@ChumelTorres) June 16, 2020

Te puede interesar:

Decenas de detenidos en protestas por muerte de afrodescendiente en Nueva York