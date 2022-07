Condenan orden de aprehensión contra el sacerdote Marcelo Pérez en Chiapas

Ante la acción judicial de la Fiscalía de Chiapas en su contra, el sacerdote tzotzil se dijo tranquilo, pues sostiene que no ha hecho nada más que acompañar a los familiares de las víctimas del conflicto en Pantelhó, el cual se agudizó tras la irrupción de los grupos de autodefensas "El Machete".

Señalaron que no es la primera vez que criminalizan al líder religioso, quien ya ha sido "víctima de amenazas, hostigamiento, intimidaciones y agresiones físicas" .

La acción de la FGE, denunciada por el obispo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Rodrigo Aguilar, no tardó en despertar la indignación de activistas y organizaciones de defensa de derechos humanos, quienes se pronunciaron para exigir un alto a la persecución contra el párroco tzotzil , a quien consideran un promotor de la paz.

Raúl Durán Periodista

