Conflicto en Dos Bocas: ICA Fluor aclara rumores sobre retiro de trabajadores

Villahermosa.- La empresa ICA Flour aclaró en un video los falsos rumores hechos por trabajadores que habían sido “retirados” de sus áreas de trabajo en la refinería de Dos Bocas. Incluso, aseguró que se pueden presentar a trabajar este viernes y se les pagaran los días que no laboraron.

Dicho material audiovisual se difundió en la noche de este jueves, ICA Flour exhorta a los trabajadores que se retiraron de este día para que se presenten a trabajar de forma normal y se les repetirá sus salarios.

En el video se presentan imágenes de la construcción de la refinería de Pemex en Dos Bocas Tabasco y se escucha una voz femenina que dice: "por motivos de falsos rumores difundidos muchos colaboradores tomaron la decisión de salirse de las áreas de trabajo sin motivo o razón verdadera"

La otra versión

Los empleados de la empresa ICA Flour que trabajan en la construcción de la refinería en Dos Bocas y quienes exigieron aumento salarial y prestaciones mediante manifestaciones, dicen que fueron desalojados de sus áreas laborales y les retiraron sus credenciales.

“La inconformidad es que le dijimos al responsable de la obra que si íbamos a trabajar normal pero que se hicieran responsables de los días caídos, pero ellos dicen que no se están haciendo responsable, sino que teníamos que trabajar para que nos pudieran pagar”, denunció Luis Antonio, uno de los trabajadores retirados.

Mencionó que pese a no ser agredidos, les quitaron sus teléfonos celulares para borrarles las fotos y videos, además aseguró que les quitaron las credenciales de la empresa a más de 500 trabajadores.

“Ya no nos van a dejar entrar. No es justo porque la culpa no es de nosotros, porque si estuvieran marchando bien las cosas con la empresa no hubiera estos paros laborales”, precisó.