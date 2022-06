Congreso de Michoacán no protegerá familias homoparentales, con la nueva Comisión de la Familia

Morelia, Michoacán.- La reciente creación de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano por el Congreso del Estado de Michoacán, ya se señaló como discriminatoria, al no contemplar protección para las familias homoparentales.

La creación de dicha comisión fue propuesta por el Partido Encuentro Solidario (PES), el cual se ha caracterizado y dado a conocer por su postura «provida», la cual tiene un trasfondo religioso y que busca la preservación de la «familia tradicional» en Michoacán.

La propuesta fue votada en lo general en favor por la mayoría de los diputados presentes, solo tuvo el voto en contra de la diputada Gabriela Cázarez Blanco, quien a través de sus redes sociales señaló que durante la presentación del proyecto se pudieron reconocer los discursos providas.

“Hoy en el congreso del Estado de Michoacán se aprobó la creación de una nueva comisión de la familia, en cuya exposición de motivos es fácil reconocer el discurso provida, el discurso que defiende la idea de la familia "tradicional", invisibilizando a otras formas de familias y obstruyendo el acceso a sus derechos”, acusó la diputada en sus cuentas de redes sociales.

Una vez aprobada la creación de la comisión, en lo general, el diputado Juan Carlos Barragán Vélez, propuso que la iniciativa tuviera una reserva, en la cual se pedía que también se incluyeran a las familias homoparentales en la protección y garantías que otorgará la comisión, pero este cambio fue votado en contra.

“¿Adivinen qué? Con 17 votos en contra de la reserva y 13 a favor, fue desechada esta reserva que podía haber enmendado un poquito el discurso homofóbico escondido detrás de supuestas buenas intenciones”, continúa señalando la legisladora Cázarez en su cuenta de Facebook.

Por su parte, el diputado Barragán Vélez destacó en sus redes sociales que la LXXV Legislatura de Michoacán, no cumple con su lema, el cual es “El poder de la inclusión”, ya que se ha votado en contra de los derechos de las familias homoparentales.

“No podemos ser un Congreso "incluyente" solo de dicho, necesitamos acciones. Lo que no se plasma en la ley y no se dice, no existe, por eso votamos en contra de la creación de la Comisión de Desarrollo Integral de la Familia, por no reconocer todas las formas de ser familia”, destacó el legislador.

¿Pero qué decía la reserva?

La propuesta inicial dice: “El fortalecimiento de la familia como núcleo básico de la sociedad”, la propuesta hecha por el diputado Juan Carlos Barragán era que dicho texto se cambiara a “El fortalecimiento de la familia y todo tipo de uniones y formas de ser familia como núcleo básico de la sociedad”, lo cual fue rechazado.

En su exposición de motivos, recordó que la Constitución Política de México, tuvo una reforma en el año 2011, mediante la cual se reconocen los derechos humanos del reconocimiento a la diversidad y la no discriminación, por lo que la comisión también debería de contemplar todas las «formas de familia».

El derecho de la familia también debe contemplar las uniones homoparentales, principalmente porque en Michoacán se permiten los matrimonios entre el mismo sexo, a pesar de que la ley no permite el registro de los hijos de estos matrimonios, ellos buscan acceder a los registros en otros estados, para fortalecer a sus familias.

“No podemos, como Congreso que nos decimos incluyente, crear una comisión de familia que solo reconoce a la familia tradicional, (...) en nuestro país tenemos muchas formas de ser familia, las tenemos sin hijos, biparental, homoparental, compuesta, monoparental, de acogida y extensa, y esta comisión las invisibiliza” destacó el diputado.

Por lo que exhortó a los grupos parlamentarios para que se reconociera que es necesario legislar para toda la sociedad de Michoacán y no únicamente para una fracción de esta.

Te recomendamos leer:

La diputada Cázarez, también destacó que el día de ayer, en la sesión solo se encontraron presentes 30 de los 40 legisladores que integran la cámara de diputados locales, haciendo el cuestionamiento “¿Dónde andaban los otros 10?”