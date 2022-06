Conmociona asesinato de Enrique 'Kike Cosplay' en Tijuana, Baja California

Tijuana, Baja California.- La comunidad Cosplay está de luto tras el asesinato de Enrique Verduzco Bojórquez, 'Kike Cosplay', el crimen se registró el lunes 13 de junio en Tijuana.

El joven de 25 años de edad, famoso cosplayer mexicano, fue asesinado a balazos en el bulevar Loma Bonita, en la colonia Loma Bonita Norte, en la delegación de San Antonio de los Buenos, hecho que ha causado consternación entre sus seguidores y fans.

Kike Cosplay era conocido en Instagram y sus fans lo despidieron en redes sociales, el hoy occiso fue ejecutado mientras abordaba un vehículo por el cual se trasladaba a devolver a una conocida a su casa.

Tras el ataque un amigo de Enrique resultó herido de bala, algunos vecinos señalaron que escucharon detonaciones en el sector, reportaron, por lo que llegaron autoridades policiacas al sitio.

"No me importa ponerme del lado de aquellos a quienes no puedo ver. Lucho por los cercanos a mí. Y da la casualidad de que en su mayoría son ghouls",-Ken Kaneki, esta fue la última publicación del joven.

Las circunstancias en las que Enrique Verduzco Bojórquez, conocido como"Kike Cosplay" fue asesinado, preocupan a las autoridades estatales de investigación, señaló el Fiscal General del Estado de Baja California, Ricardo Iván Carpio Sánchez.

Carpio Sánchez, comentó que el homicidio se encuentra en la etapa incial de la investigación, sin embargo aseguró que ya se cuenta con varios datos respecto a las circunstancias en las que pasó.