Conoce los requisitos y forma parte del proceso electoral de Sinaloa 2020-2021

Este viernes 9 de octubre a las 15 horas culmina el periodo de registro para integrar los Consejos Distritales y Municipales Electorales que habrán de funcionar en el proceso local 2020-2021; por lo que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) reitera la invitación a la ciudadanía a formar parte de la vida democrática de la entidad.

La convocatoria, la cual se publicó desde el pasado 17 de septiembre, se puede consultar en nuestro portal www.ieesinaloa.mx; la recepción de la solicitud de registro y demás requisitos documentales se lleva a cabo, con todas las medidas sanitarias preventivas, en las oficinas centrales del Instituto, así como en las oficinas correspondientes en las zonas norte y sur del estado, que se encuentran en Los Mochis y Mazatlán, respectivamente, en horario de 08:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

Cabe destacar que también es posible, si así se prefiere, realizar registro previo por internet, por medio de la plataforma que se encuentra en el portal web de IEES en donde puede subirse la documentación. Es importante mencionar que el registro previo en línea no exime de la entrega de los documentos de manera física.

Requisitos:

Dentro de los requisitos legales que las y los aspirantes deben cumplir, están: Tener la ciudadanía sinaloense y estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; tener más de veinticinco años de edad el día de su designación; estar inscritos en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con fotografía vigente; gozar de buena reputación y no haber recibido condena por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter culposo.

Además, no desempeñar o haber desempeñado cargo de elección popular, ni haber sido postulada a una candidatura, en los cinco años inmediatos anteriores a la designación; no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido u organización política en los tres años inmediatos anteriores a la designación; y no estar inhabilitados para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local.

Documentación:

Entre los documentos que se deberán de presentar, son: Currículum vitae, con fotografía tamaño infantil reciente; copia de comprobante de domicilio, copia por ambos lados de la credencia para votar vigente, original y copia del acta de nacimiento (si eres sinaloense por residencia se deberá presentar una Constancia de Residencia), y un escrito (máximo dos cuartillas) en las que exprese las razones por las que solicita el cargo al que aspira.

En su caso, las y los postulantes podrán presentar copia de documentos con valor curricular que acrediten conocimiento en materia electoral, igualmente del Título o de la Cédula Profesional.

En el periodo comprendido del 5 de noviembre al 5 de diciembre de 2020 se llevarán a cabo la valoración curricular, el examen y la entrevista a las personas aspirantes que hayan cumplido con todos los requisitos, a quienes se convocará a través del portal de este Instituto, vía telefónico o por mail, a más tardar el 30 de octubre.

Para mayor información:

Para mayor información llamar a los teléfonos: En Culiacán 667 715 22 89, en Los Mochis al 668 817 32 73 y en Mazatlán al 669 981 27 10, y al 800 50 5050 450 o bien, vía al correo electrónico: integracion2020@ieesinaloa.mx.

Los domicilios del IEES, donde se deberán entregar la documentación, son los siguientes:

Oficina Central, en Culiacán, ubicada en Paseo Niños Héroes No. 352, interior 2, colonia Centro, C.P. 8000; en la cual se podrán recibir a personas de todos los municipios.

La Oficina Regional Zona Norte, en Los Mochis, situada en Calle Ignacio Zaragoza Norte No. 444, interior 409 entre Callejón Rubí y calle Heriberto Valdez, edificio San Isidro, colonia Centro, C.P. 81200; la cual atenderán a solicitantes de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave y Sinaloa.

La Oficina Regional Zona Sur, con sede en Mazatlán, Avenida Cruz Lizárraga No. 60, local 1, Plaza Azcona, colonia Palos Prietos, C.P. 82010; que recibirá a las y los interesados de los municipios de Elota, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa.