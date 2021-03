Contenderán 19 aspirantes por la alcaldía de Cuernavaca, Morelos

Morelos.- Van 19 aspirantes en busca de la alcaldía de Cuernavaca este 2021, entre ellos se encuentran tres conocidos abogados entre otros, es algo histórico.

Entre los candidatos a la presidencia de Cuernavaca se encuentran un ex gobernador, un ex secretario de gabinete, un dirigente partidista, un ex legislador, todos con el mismo objetivo de gobernar la capital del estado de Morelos.

Entre la larga lista de los candidatos a la alcaldía de Cuernavaca solo dos mujeres fueron inscritas en la contienda electoral.

Los 19 aspirantes tienen diferentes perfiles algunos son políticos, ciudadanos, empresarios, ex funcionarios, ex líderes empresariales, profesionistas, comunicólogos y litigantes.

Cabe mencionar que el Instituto de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) tiene ya los registros de más de 8 mil 800 ciudadanos.

La lista de los 19 aspirantes para la alcaldía de Cuernavaca es la siguiente:

Jorge Argüelles Victorero, líder de los diputados federales del PES, y presidente del partido en Morelos, por Morena, PES y Nueva Alianza.

Diego Gómez, ciudadano de Cuernavaca, con el Partido Más Más Apoyo Social.

Honoria Estrada Macedo, empresaria y ex presidente de Conparmex, por el Partido Renovación Política Morelense.

Luis Salas Catalán, ex regidor de Cuernavaca y ex líder estudiantil, con Partido Podemos.

Graciela Reyes Millán, ciudadana de Cuernavaca, con Partido Morelos Progresa.

Gerardo Gómez Borbolla, cantante, por Partido Fuerza Morelos.

José Luis Uriostegui Salgado, ex Procurador de Justicia y reconocido abogado, del Partido Acción Nacional y Socialdemócrata de Morelos.

Sergio Estrada Cajigal Ramírez, ex alcalde de Cuernavaca y ex gobernador de Morelos, por el Fuerza México.

Jorge Arizmendi García, ex diputado local del PRI y empresario de la educación.

Mauricio Vega Chavaje, abogado postulante y ex secretario público, con el Partido Armonía.

Cipriano Sotelo Salgado, ex asesor jurídico de Cuauhtémoc Blanco y reconocido abogado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Matías Nazario Morales, ex diputado local y federal, por el Partido Movimiento Alternativa Social.

Carlos González García, ciudadano y ex funcionario público, con el Partido Armonía.

Noé Ovalles Contreras, ciudadano de Cuernavaca, con Partido Morelos Progresa.

Alfredo Salgado Salgado, contador público y ex funcionario universitario, por el Partido Bienestar Ciudadano.

Antonio Villalobos Adán, actual alcalde de Cuernavaca, con el PT.

Aristeo Genel García, ex aspirante independiente y ex secretario de despacho, por Partido Humanista de Morelos.