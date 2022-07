Coparmex asegura que negocios en Celaya, cierran por miedo, alcalde Javier Mendoza, no concuerda

Celaya, Guanajuato.- En Celaya, Guanajuato, en los primeros siete meses del 2022, son decenas de negocios los que han decidido bajar sus cortinas a causa de la inseguridad así lo han manifestado emprendedores, en la mayoría de las ocasiones en que un comercio ha decidido despedirse de sus clientes y proveedores vía redes sociales.

Ante esta situación Mario Coello, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), comentó que cualquier cierre de negocio, sea de cualquier tamaño o giro es lamentable, esto lo pronunció ante los frecuentes anuncios de comerciantes que han decidido dar por terminados sus servicios al público.

“En el caso de los recientes, desconozco las causas específicas, pues no son asociados nuestros y siempre se maneja discreción, lo que sí es una realidad, es que muchos negocios, sobre todos los que tienen acceso directo al público, son víctimas constantes de la delincuencia organizada o no, bajo el acoso, a través de la extorsión en cualquiera de sus modalidades y por miedo de los propietarios o falta de clientes, se ven forzados a cerrar, aunque las autoridades tengan otros datos”, expresó Mario Coello, presidente de la Coparmex.

Mario Coello informó que cámaras y asociaciones han tenido acercamientos con autoridades estatales y municipales para buscar una estrategia que funcione para denunciar a extorsionadores y que no se vean afectados comerciantes ni su personal laboral.

“Sabemos que la denuncia es el único medio por el que autoridades pueden tener los elementos básicos para actuar, pero es una relación de confianza que debemos generar ambas partes, ya que tenemos que trabajar juntos, sociedad y gobierno, para recuperar nuestra libertad y paz”, expresó Mario Coello.

El presidente de la Coparmex insistió en que hace falta revisar que se aplique el respeto a los derechos humanos, porque pareciera dijo que autoridades están más preocupados por proteger a criminales que a la sociedad en general, así lo manifestó. Comentó que sociedad y gobierno deben trabajar de la mano para que el tejido social sane y que los jóvenes no entren en conductas delictivas.

“Hay que buscar que tanto los trabajos como los recursos destinados a la reconstrucción del tejido social, no se dispersen tanto, pues todos tienen buenas intenciones, pero dispersándolos y sin coordinación real de las estructuras de gobierno con la sociedad, las acciones de diluyen”, expresó Mario Coello.

Esta es la postura de la Coparmex, pero la opinión del alcalde de Celaya, Javier Mendoza dista de este punto de vista, el presidente municipal comenta que los cierres de negocios no se deben a una causa de inseguridad, sino de otros motivos, comentó que algunos negocios que han cambiado su giro no les ha ido bien y que la realidad es que no son las extorsiones el motivo de renuncia total y cierre de cortinas sino otros temas.

“Lamentablemente muchos de los negocios que van a cambiar su modelo de negocio, van a cambiar de giro o que les ha ido mal, manifiestan que cierran porque fueron extorsionados, la verdad hemos checado que, en varios, no es cierto que sea por extorsiones, es otro tipo de situaciones y ellos quieren justificar esto, como cuando llegamos tarde a un lugar, y decimos que es el tren y a veces no es cierto”, expresó el alcalde de Celaya, Guanajuato, Javier Mendoza.