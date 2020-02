Coronavirus llegará a México, advierten

México.- El mundo acumula ya más de 20 mil 400 casos de coronavirus. Alrededor de 20 mil 212 se encuentran en China; mientras que el resto, 188 casos, se concentran en 26 países. Lo anterior, en un panorama en el que la suma de fallecimientos supera los 420 casos, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud y autoridades de Gobierno.

A pesar de que en México se ha descartado la presencia del coronavirus, expertos en virología, infectología y ciencias bioquímicas entrevistados por EL DEBATE señalan que es inminente la llegada del mismo, y su impacto dependerá de la capacidad de contención de la autoridad, así como de las medidas de prevención que tomen los ciudadanos.

De acuerdo con la OMS, los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común, hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El nuevo coronavirus detectado desde el 2019 en Wuhan, China, es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano. Estas infecciones suelen cursar con fiebre y síntomas respiratorios, con tos y disnea o dificultad para respirar. En los casos más graves, pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e incluso la muerte.

Un hombre recibe desinfección después de quitarse el traje protector. Foto: Xinhua

Llegada a México

Sobre la evolución que ha manifestado la expansión del virus, Carlos Arias, investigador adscrito al Departamento de Genética del Desarrollo y Fisiología Molecular del Instituto de Biotecnología de la UNAM, señaló en entrevista para EL DEBATE que el nuevo coronavirus no ha cambiado ni ha adquirido una mayor agresividad desde su aparición en diciembre del 2019, aunque aparentemente —dijo— ha incrementado su transmisibilidad o virulencia.

Otro elemento que destacó es que se trata de un virus que, a diferencia del síndrome respiratorio agudo severo y del síndrome respiratorio de Oriente Medio, ambos causados por coronavirus, puede producir toda una gama de síntomas, en el que algunos casos son asintomáticos; y en otros pone en gravedad a las personas y las hace fallecer.

Dejan loncheras en el suelo para que los pacientes eviten la infección cruzada en una zona de cuarentena en Wuhan, China. Foto: AFP

Lo anterior —afirmó— vuelve más difícil de controlar al virus, porque antes, con las otras evoluciones, solamente los casos que se identificaban como graves podían ser contenidos en los hospitales, pero en este caso es muy difícil de contenerlos e identificarlos: «Por eso es que se está distribuyendo en todos lados, y seguramente llegará a México, más temprano que tarde», afirmó.

Al respecto, agregó que la posibilidad de que llegue próximamente a México es alta, por lo que vio necesario comenzar a difundir las medidas de prevención: «Además, hay que tenerlas desde ya, porque también es época de influenza, porque estamos en pico», dijo.

El investigador calificó de exagerada la medida que tomaron países como Estados Unidos, España y Francia al repatriar a sus connacionales de China.

En el caso de México, donde se descartó enviar el avión presidencial para ello, pero se ayudó a traer a algunos estudiantes por vuelos comerciales, y otros mexicanos más se reubicaron en Francia, dijo que fue una decisión más de política económica, pero aseguró que el riesgo que puedan tener en China muy probablemente sea el mismo que tenga mucha gente cuando el virus llegue a México.

Ciudadanos de Malasia dirigidos a un autobús por funcionarios de Salud con trajes protectores luego de ser evacuados de Wuhan, China. Foto: AFP

«Entonces sí, en aquellos países que tienen muchos connacionales y los recursos para hacerlo está bien de entrada, pero tampoco creo que sea una condena de muerte la que se les esté dando a las personas que están allá. Como digo, todavía no se sabe qué tanto de las personas que se infectan pueden tener problemas graves y luego fallecer. Es altamente probable, y lo sabremos de hecho, estoy arriesgando a decirlo, que la gente que está allá tendría que tener muy mala suerte, alguno de los mexicanos, para que tuvieran problemas y que finalmente pudiera fallecer. En México va a ser la misma situación, vamos a tener a una gran cantidad de personas infectadas. Muy seguramente, si es que no somos capaces de contenerlo por la dificultad, y vamos a estar con el riesgo de tener esta gama de sintomatología, que va desde no tener síntomas, hasta síntomas graves».

No obstante, señaló que se tiene que tener presente que es un virus de menor letalidad. Explicó a EL DEBATE que con el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) se tenía una letalidad del 10 por ciento; es decir, de cien infectados graves, se morían diez. En el caso del coronavirus, señaló que la mortandad está cerca del 2 por ciento: «Es un virus que ciertamente tiene la posibilidad por sus características de dispersarse en todo el mundo, y muy probablemente no sería extraño que simplemente se convierta en un virus más de los que hay que cuidarse cada año. Al igual que otros coronavirus, como la influenza, con esta última ya nos acostumbramos a lo grave que es y que nadie se asusta, pero la influenza estacional puede ser más severa que este problema», aseguró.

Contención de virus

Óscar del Moral Hernández, académico en la Universidad Autónoma de Guerrero y experto en ciencias con especialidad en biomedicina molecular por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, dijo para EL DEBATE que los virus son específicos de cada especie; es decir, los virus de humanos infectan a humanos; los virus de aves solo infectan a aves, por ejemplo, pero hay algunos virus que pueden infectar a otras especies, como es el caso de los coronavirus.

En el caso del coronavirus del 2019, en particular, dijo que se ha dispersado porque debió haber tenido una mutación que ahora lo hace susceptible de infectar y, lo más importante, de transmitirse de humano a humano.

Si se toma de ejemplo el 2009 con el brote de la influenza, lo que se esperaría es que los casos de contagio se sigan dispersando, según consideró: «Eso va a hacer inevitable, lo importante es qué tanto pueda llegar a dispersarse y qué tanto pueda controlarse, y eso va a depender de la respuesta de las autoridades sanitarias de casa país», sostuvo.

Aunque agregó que se espera que las medidas que tome cada país para vigilar los síntomas, los puertos, restringir viajes, ayuden a evitar que se dispersen rápidamente, dijo que el virus se va a quedar entre los humanos como se quedó el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS).

Consideró que la alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud sobre el coronavirus ha sido bastante rápida.

Vacunación

«Creo que aun cuando las cifras oficiales nos dicen que son bastantes muertos, en realidad no sabemos cuántos son los muertos en China por la naturaleza de su Gobierno que no hay mucha información; sin embargo, la OMS está actuando a tiempo para alertar a otros países para contener la dispersión del virus, que es lo que podemos hacer. En México no podemos hacer otra cosa porque no tenemos casos, pero va a ser superpronto», consideró.

Del Moral Hernández, con experiencia en el Laboratorio de Virología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, calificó de fake news que la vacuna contra el virus de influenza sirva, en primera, para prevenir diversas enfermedades respiratorias, y, en segunda, para inhibir cualquier contagio de coronavirus. Dijo que la vacuna contra la influenza sirve para el virus de influenza dado que la misma vacuna son fragmentos de ese virus que se introducen para dar inmunidad al paciente: «No pueden proteger contra otro virus, así como la vacuna de la polio no protege para otro virus, ni la del sarampión, por eso debe haber vacunas para cada enfermedad», aseguró.

Francia

El 1 de febrero fueron trasladadas diez personas mexicanas que se encontraban en Wuhan a Francia con el apoyo del Gobierno de dicho país, casos que cumplieron con los criterios de sanidad aplicables ante el coronavirus. Además, 18 de los 62 estudiantes guanajuatenses regresaron.