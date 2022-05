Correo Real: los protectores de la mariposa Monarca

Monterrey, México.- Cuando Rocío Treviño Ulloa llegó a vivir a Saltillo a finales de 1978, dejando su natal Chihuahua, se encontró con unas enormes mariposas color naranja con negro que volaban en otoño y morían al ser atrapadas por los niños en un juego de cacería.

No sabía que era la Monarca en su vuelo de migración hacia los bosques de Michoacán.

"No conocía las monarcas porque en Chihuahua no pasan", dice Rocío, de 71 años.

La mariposa Monarca es hoy una especie protegida a nivel internacional porque en las últimas décadas su población ha disminuido debido a la deforestación, reducción de hábitat y cambio climático.

En aquel entonces casi no había información. Se sabía que hacía un viaje de migración, pero se desconocían detalles. El primer refugio de colonias invernales en México fue descubierto en 1975.

Sin saber que se trataba de un insecto tan importante, Rocío empezó a investigar junto con su esposo Julio Carrera López, fallecido en 2013, quien estaba al frente de ProFauna, una asociación creada para impulsar la conservación del ambiente.

Leer más: Impulsan reforestación masiva para reserva de la Monarca

"Fui conociendo poco a poco", relata Rocío.

Esto fructificó en 1990 cuando formalizaron el Programa Correo Real, una iniciativa de educación ambiental perteneciente a ProFauna, que este año cumple su 30 aniversario, y que fue pionero en el mapeo de la ruta de la monarca y la promoción de su protección.

Al escribir 'mariposa Monarca' en el buscador de internet, uno de los principales resultados que aparecerán será un mapa con flechas que indican la ruta migratoria que este insecto sigue cada otoño desde Canadá y Estados Unidos, hasta Michoacán.

Su trayectoria se pudo trazar, en gran parte, gracias al trabajo de Correo Real.

"En los 90 ya se sabía que la mariposa llegaba a México, en particular a Michoacán y al Estado de México, y que ahí pasaban el invierno", dice Jerónimo Chávez Cisneros, encargado de proyectos de Correo Real y brazo derecho de Rocío.

"Pero no se conocía a detalle su importancia, ni muchas de las personas que vivían en la ruta asociaban que esa mariposa que pasa llega a estos estados. Correo Real ha logrado eso".

La travesía comenzó cuando Susana Mendoza, integrante de ProFauna, tuvo una idea sobre cómo empezar el programa de protección a las Monarca.

"El nombre de Correo Real se le ocurrió a una compañera que ya falleció", narra Rocío.

"Ella fue la que dijo que por qué no nos contáctabamos, por cartas, desde que llegaba la mariposa a Acuña (Coahuila) y que nos fuéramos avisando".

Más que averiguar por dónde volaba la mariposa en México, querían que la gente la conociera y se interesara en cuidarla.

Enviaron 100 cartas de invitación a asociaciones y personas que trabajaban en temas de conservación, y también a escuelas porque querían que los niños se involucraran. Sólo respondieron 22 y con ellos empezaron a hacerlo.

"Los maestros avisaban por teléfono, por telegrama y carta dónde iban las mariposas, y nosotros les avisábamos a todos los demás para que estuvieran atentos al arribo de las mariposas a sus localidades", cuenta Rocío.

El programa se difundió. A los dos años, Monterrey se convirtió en una de las ciudades con mayor participación.

En el 2000 decidieron migrar de las cartas al correo electrónico y, con el tiempo, empezaron a recibir reportes también por redes sociales y WhatsApp.

"Al pasar los años y que fueron creciendo los participantes, se fue viendo por dónde iba la mariposa", relata Rocío.

Para esa época, ya había más organizaciones y expertos siguiendo el rastro de estos lepidópteros.

En 2016, Correo Real recibió apoyo del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza para organizar sus registros, que después se unieron a otras bases y, en conjunto, se logró establecer la ruta con mayor precisión.

Hoy se sabe que primero llega a Coahuila, a municipios como Acuña, Arteaga, Cuatro Ciénegas, Monclova y Saltillo; después vuela por Nuevo León, pasando principalmente por García, Santa Catarina, San Nicolás y Monterrey.

También cruza ciudades de Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

"Yo aporté cerca de 14 mil datos", dice Rocío.

"No andábamos muy equivocados de por dónde pasaba: y todavía vamos sabiendo, conforme va pasando el tiempo".

Imposible para Jerónimo olvidar la vez que se adentró a la Reserva de la Monarca en el 2019. "Estar con millones de mariposas revoloteando es una sensación que dices: '¡Wow!, si para mi existe Dios, en ese momento ahí está presente'", recuerda el biólogo regio, de 33 años.

La primera vez que se apasionó con el revoloteo de las mariposas fue por allá del 2013 en el Parque Ecológico Chipinque, donde trabajó. Fue también ahí donde conoció a Rocío, quien en 2016 la invitó a sumarse.

Dos años antes, Correo Real había sido designada colaboradora de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, debido a que se detectó el número más bajo de hectáreas ocupadas por la mariposa en Michoacán.

Cuenta Jerónimo sobre su encuentro con Rocío.

"Me empezaba a platicar que ella ya estaba mala de salud, que ya estaba grande, que ocupaba el apoyo de alguien que estuviera con ella", narra el biólogo, quien se mudó a Saltillo para trabajar de cerca.

Volvió en 2021 a Monterrey porque extrañaba Monterrey. Su trabajo actual es ser enlace entre Correo Real y ProFauna.

"Espero que el trabajo ayude a lograr la conservación de la mariposa Monarca. Que en 10, 20, 30, 50 años, hasta más tiempo, las sigamos viendo", expresa.

"Creo que perder la migración de la Monarca sería perder justamente esta potencia que tiene el fenómeno migratorio para vincularnos con la naturaleza".

La actividad comienza en septiembre. Es cuando las primeras mariposas comienzan a llegar a Acuña y, a partir de ese momento, el teléfono de Rocío no deja de sonar. Quienes colaboran, saben que Correo Real está listo para recibir sus reportes.

"Reporte en Ciudad Acuña, Coahuila, el día de hoy 8:15 horas. Mariposa alimentándose de Lila", dice un mensaje en un grupo de WhatsApp, que hoy es uno de los medios para recibir reportes de la migración de la Monarca.

Cada año invitan a la población a enviar sus monitoreos y les piden que cada reporte cumpla con ciertas características como fecha, lugar y hora de avistamiento. De ser posible, también el número de mariposas, las coordenadas, si estaban en vuelo, descansando o alimentándose, en qué planta o árbol. Además, si se vieron orugas o si el insecto se estaba apareando.

"Todos esos reportes que llegan a WhatsApp, Rocío y yo los vamos copiando y pegando en un Word", explica Jerónimo.

Durante la temporada migratoria, se publica un boletín semanal con actualizaciones sobre el avance de la Monarca. Cuando termina la época y dejan de llegar los reportes, comienzan con el vaciado de datos y se publica un reporte final.

También ofrecen talleres de capacitación a profesores, educadores ambientales, personal de gobierno y comunidad en general sobre actividades de educación ambiental con la Monarca y cómo hacer ciencia ciudadana.

Hoy el programa recibe reportes de diferentes estados por donde viaja la Monarca. Participan expertos, estudiantes y apasionados. La comunicación se da por correo electrónico, redes sociales y un grupo de WhatsApp donde hay 250 ciudadanos.

Boletín Correo Real 2021

"Cuando iba a las escuelas, las maestras preguntaban a los niños: '¿Quién está aquí?'", recuerda Rocío sobre las numerosas visitas que hizo a planteles de educación básica para impartir talleres de educación ambiental.

"Ellos decían: '¡Una abuelita!'".

Fue así que se ganó el apodo con el que hoy la conocen muchos: Abuela Monarca.

Madre de tres hijos, abuela de siete nietos y bisabuela de una niña, Rocío le encanta trabajar con niños, otra acción importante del Programa Correo Real.

Quien comparte ese gusto de trabajar con niños es Isabel Ortiz Soto, encargada de acercar a la comunidad a la Monarca.

"A Correo Real llegué por medio de mamá", recuerda esta regia de 45 años. Su madre tomó un taller con Rocío en 2013 y le transmitió a Isabel la pasión por las Monarca, de las cuales no sabía nada.

De manera voluntaria, Isabel realizaba actividades ambientales en escuelas hasta que en el 2018 Rocío la invitó a unirse al equipo. Parte de su trabajo es en las primarias, donde asesora para crear huertos y jardines en conjunto con los estudiantes.

También está encargada del programa "Mi Municipio con la Monarca", donde invitan a gobiernos a comprometerse con acciones para esta especie.

Madre de tres hijas de 17, 14 y 12, le fascina trabajar con niños porque sabe que son el futuro y siempre le sorprende lo mucho que saben.

Recuerda un taller que impartió sobre flores. Una niña le entregó un dibujo.

"Me muestra una monita y me pone con el cubrebocas, y con una mariposa y una flor, y me dice: 'Mira, ésta eres tú'. Son detalles que no te esperas".

Hoy son siete personas en el equipo de Correo Real, con Rocío y Jerónimo en la cabeza.

Sus registros sobre la ruta de la Monarca llegan a 20 mil.

Hay tanta información que aún falta por estudiar. Están trabajando en un artículo científico que esperan próximamente publicar.

Aunque con dificultad para moverse, Rocío sigue trabajando sin parar. No concibe siquiera la posibilidad de dejarlo.

"El programa sobre las monarcas ha sido el motivo de mi vida, me tiene todavía aquí firme, sentada en la computadora, ya con cadera biónica de tanto estar sentada, pero ha sido muy importante para mí".

"Es un motivo más para sentir que estoy haciendo algo de este mundo. Si no, ¿qué haría? ¿Tejer y ver televisión? Pues no. Eso es lo que me gusta hacer. Yo aquí me olvido de todo; mis dolores y mis achaques. Es mi vida".

¿Hasta cuándo le va a seguir?, se le pregunta.

"Hasta que me quede aquí dura en el escritorio, no hay más". olores y mis achaques. Es mi vida".

¿Hasta cuándo le va a seguir?, se le pregunta.

"Hasta que me quede aquí dura en el escritorio, no hay más".

Leer más: Sube afluencia en santuarios de mariposa monarca en Michoacán