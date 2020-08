Corriente de agua arrastra a joven en Veracruz (VIDEO)

Veracruz.- En redes sociales circulan las dramáticas imágenes donde un joven es arrastrado por una fuerte corriente durante las intensas lluvias registradas el pasado sábado en Veracruz.

En la grabación, se puede ver al desafortunado tratando de sujetarse de lo que parece ser un poste para evitar ser llevado por el agua. Personas que viajaban en el interior de un vehículo lograron captar el terrible momento con un celular.

Luego de varios segundos luchando para no ser arrastrado, aparentemente el joven pierde la fuerza y termina desapareciendo entre las grandes masas de agua. Por su parte las personas que graban los hechos se mostraron angustiados por la situación, sin embargo, no pudieron hacer nada al respecto.

¿Cómo le ayudamos?, Si trajera un carro grande no hay pedo. Ya se ha de haber cansado, te imaginas como ha de estar de frío, el agua lleva piedras. Ya se lo llevó, ya se lo llevo… Ya se lo llevó… Ya se lo llevó, ya no está, arrímate tantito, no se ve", dice uno de los hombres.