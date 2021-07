Covid-19 pega a trasplantes de órganos; Guanajuato registra 22 en 2021 de 104 que tuvo en 2019

León, Guanajuato. - El distanciamiento social en familiares y doctores durante una hospitalización, la elevada ocupación hospitalaria por Covid-19 y la ausencia de un presupuesto federal es lo que más impactó a los programas de donación altruista de órganos para fines de trasplantes humanos.

Rodrigo López Falconi, presidente de la Sociedad Mexicana de Trasplantes, dijo que el no generar un ambiente cómodo al familiar del donador, en una pandemia donde ni siquiera se permite el acceso al pariente directo, es lo que disminuye la probabilidad de un “sí” a ayudar a otras personas.

“El problema ha sido que durante la pandemia la familia no está en el hospital, por obvias razones…esto impacta a la donación de órganos, porque si la familia no se siente bien atendida o cercana al personal que está atendiendo pues a veces toma la decisión de no donar”, explica el también director del Centro Estatal de Trasplantes de Guanajuato para Debate.