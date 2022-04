Creadores de la rifa del avión ahora presentan: Gobierno de Salamanca vende camioneta blindada

Salamanca, Guanajuato.- La pasada administración de gobierno del municipio de Salamanca, Guanajuato se adquirió una camioneta blindada con un costo de más de cinco millones de pesos, actualmente la unidad ya perdió más del 50% de su valor inicial, según información del último avalúo. El Alcalde Morenista César Prieto ya analiza ponerla en venta.

Quizá esta idea sea inspirada por el fundador del partido MORENA y Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y ya que al ser César Prieto Militante de los mismos colores, no haya considerado una mala idea la rifa de la camioneta blindada y al igual que Andrés Manuel, quien ha deseado vender el avión presidencial que compró en su momento el Ex Ejecutivo Nacional Felipe Calderón, de la misma manera César Prieto, Alcalde de Salamanca, busca recuperar algo de la costosa inversión. La pregunta es: ¿Habrá quién pueda costear la compra de la camioneta blindada, adquirida en la administración pasada?

“No nos vamos a quedar con esa camioneta, nosotros lo que queremos es que ese recurso que ya no va llegar como se gastó, por lo menos no se pierda y si se recupera algo pues sea en beneficio de la mayoría, estamos hablando de un tema de camiones para parques y jardines que sabemos que están muy descuidados, no tenemos el equipo suficiente para darle atención en el tema de las pipas de agua, en recolección de basura también podría ser”, expresó el Mandatario Municipal, César Prieto.

La camioneta fue adquirida por la Ex Alcaldesa de Salamanca, Guanajuato, Beatriz Hernández, la adquisición fue hecha por cinco millones 531 mil pesos.

“Yo tengo ganas de rifarla, queremos que se recupere más de lo que se gastó, la rifa nos da la oportunidad de no venderlo al avalúo, el avalúo ahorita está muy bajo en casi un millón 800 mil pesos, sabemos que lo que costo y lo que pagamos fueron más de cinco millones de pesos, ya no se va recuperar esa cantidad, pero lo que queremos es que no pase lo que pasó la vez pasada de que fue para beneficio personal de una familia o una persona, vamos a analizar ese punto, si se tiene que hacer vamos a ver qué fecha es la más adecuada para hacerlo y lo estaremos haciendo”, comentó César Prieto, Presidente de Salamanca, Guanajuato.

El Alcalde comentó que espera pronto se dé la opción de sacarle aunque sea un pequeño beneficio a la millonaria compra, para que las dependencias que necesitan el recurso como lo es Parques y Jardines del Municipio de Salamanca, pueden intervenir con la restauración de áreas verdes y la construcción de entornos más seguros que cuenten con el mantenimiento adecuado.

Insistió en que se seguirá transportando en su vehículo personal y agregó que en cuanto haya una fecha para decidir el destino de la camioneta, se dará a conocer a los ciudadanos.