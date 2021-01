Crece violencia en Michoacán y Gunajuato durante la primera semana del año

Morelia .-El inicio de 2021 cimbró a Michoacán, al registrar 41 homicidios en los primeros seis días de enero. El día más violento fue el lunes 4, cuando se reportaron 15 personas asesinadas, y un día después sumaron 10 homicidios.

Entre las víctimas se encuentran Juan Hernández, ex presidente municipal de Aquila, y su hijo de 18 años, quienes fueron asesinados en su casa el martes pasado en la localidad costera de Maruata.

El conflicto en esa zona se agravó a raíz de la ruptura entre las supuestas autodefensas lideradas por Juan José Farías, "El Abuelo", y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en agosto de 2019.

Para Hipólito Mora, fundador de las autodefensas en La Ruana, municipio de Buenavista, la violencia está peor que en 2013, cuando surgieron agrupaciones de civiles armados en Tierra Caliente.

"Esto es consecuencia de malos gobiernos que hemos tenido por algunos años, parece que se les está saliendo de control; la delincuencia está haciendo mucho daño por todos lados, y además, se están peleando las plazas algunos cárteles, son varios, los más sonados son Los Viagras y el Cártel Jalisco", dijo el ahora candidato del PES a la gubernatura de Michoacán.

De regreso

La violencia que en 2013 obligó a habitantes de distintas comunidades de Michoacán a tomar las armas regresó al estado.

En aquel año, cuando surgieron las autodefensas, la entidad registraba una tasa de 19.81 homicidios por cada 100 mil habitantes, pero en los primeros 11 meses de 2020 la cifra fue de 37.34.

Este 2021 no pinta mejor.

En número de homicidios, Michoacán se ubica detrás de Guanajuato, que reportó 54 crímenes en los primeros seis días de enero; después están Baja California, con 33 homicidios; Jalisco, con 29 y Veracruz, con 27.

Las cinco entidades concentran casi la mitad de los 425 homicidios registrados durante ese periodo en todo el país.

Esta semana, se difundió un video en redes sociales en el que aparecen sicarios del CJNG fuertemente armados y encapuchados para dirigir un mensaje a los Cárteles Unidos.

Uno de los hombres leyó un mensaje a nombre de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho" y "El Señor de los Gallos".

"Buenas tardes toda mi gente de Michoacán, nunca me había dirigido a ustedes porque no soy actor para estar en televisión, pero ahora sí me dirijo a ustedes por este medio y a los Cárteles Unidos comandados por 'El Abuelo' Farías, Quico, Boto Paredes, Poncho, Güicho y a ti Coruco, hijo de tu puta madre, que ya no se escondan atrás de la ciudadanía, ya no utilicen a mujeres y niños para hacer sus manifestaciones para pedir apoyo al Gobierno.

"Yo soy michoacano y yo no utilizo a mujeres y niños, yo soy narcotraficante, gente de trabajo, no utilizo a la ciudadanía y mucho menos los expongo, como ustedes lo hacen, porque ustedes son Zetas, pero se hacen llamar Cárteles Unidos", señala.

Este video se suma a otro publicado a finales de noviembre, en el que sicarios del CJNG leyeron un comunicado a nombre de "El Mencho", donde advertían que iban a eliminar a la gente "El Abuelo" en Michoacán.

"El propósito de meternos a este estado es para liberar al pueblo de todos los que cobran piso, cuotas, abusan, secuestran y matan; quienes están atacando al pueblo inocente son la gente del 'Abuelo' Farías, Los Viagras, Guardia Michoacana, Los Blancos de Troya, criminales que vamos a erradicar", agregaron.

Este fin de semana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador visitará el estado para inaugurar las instalaciones de la Guardia Nacional en Maravatío, Zamora y Cotija.