Crecen ciberataques durante la pandemia en México alerta AMB

México.- A raíz del confinamiento por Covid-19 en México los ciberataques al sistema bancario han aumentado, según lo informado por el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, efecto que se ha visto en otros países.

Fue durante su participación en el Congreso Internacional de Investigación Financiera, que Luis señaló que desde que se inició el confinamiento no solo ha aumentado el uso de aplicaciones bancarias, si no, también el de los fraudes a través de esta vía, pues aseguró no solo se trata de un problema local, pues las organizaciones criminales que se dedican a este tipo de fraudes constantemente están buscando vulnerar bases de datos y los procesos y controles se un sistema financiero.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Agregó que dichos criminales comparten sus información con demás organizaciones, con el fin de sofisticar sus ataques, por lo que se necesita de una respuesta mucho más rápida para prevenir los ataques.

En este sentido, informó que cerca del 7% de las transacciones de las más de 144 millones que se realizan en los bancos electrónicos, pese a ello hizo el llamado a no bajar la guardia ante este tipo de delitos.

De acuerdo con Niño de Ribera para contrarrestar este tipo de ataques es importante actuar mediante la invasión hacia un mecanismo que brinde seguridad y proteja los datos y las operaciones bancarias, pues en este proceso, la AMB afirmó que se invierten cerca de 25 mil millones de pesos en tecnología anualmente y una parte de esa inversión se va a la ciberseguridad.