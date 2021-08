¿Crees en la existencia del Covid-19? Hospital de SLP ofrece COVID-TOUR

San Luis Potosí.- Ante el aumento de contagios de Covid-19 en San Luis Potosí, el secretario de salud Miguel Ángel Lutzow Steiner ofreció COVID-TOUR, recorridos guiados por los hospitales covid para las personas que niegan la existencia de esta enfermedad o la subestiman.

“Los invitamos a los hospitales, les armamos un tour para que vean cómo está la gente, para que sientan o vean cómo es la sofocación que experimentan los pacientes con neumonía”, dijo en conferencia de prensa.

El funcionario lamenta los reportes que recibe sobre reuniones familiares y fiestas, donde asisten decenas o cientos de personas. También afirmó que aún existen personas que minimizan al coronavirus Sars-Cov-2, causante de Covid-19, y no acatan las medidas de prevención como el uno de cubrebocas en espacios públicos.

“Lo digo con mucho respeto: sí hay gente que no lo cree, nosotros los llevamos (a visitar un hospital con enfermos de coronavirus). Si es ‘hasta no ver, no creer’ y no van a usar cubrebocas, ¿están esperando ver a un familiar muerto?”, cuestionó.

Detalló que en las últimas 24 horas, ingresaron 30 personas en estado de gravedad al hospital, lo que representa un 10 por ciento de aumento en la ocupación hospitalaria en San Luis Potosí, según datos oficiales.

Hasta el momento suman 395 hospitalizados por Covid-19 en el estado, de los cuales 208 tienen un estado de gravedad y 66 están intubados.

“Tuvimos un incremento del casi 10 por ciento en hospitalizaciones es la cifra más alta de personas hospitalizadas y se sigue incrementando la posibilidad de personas con ventilación mecánica”, informó.

San Luis Potosí enfrenta la peor etapa de la crisis sanitaria debido al incremento de contagios, defunciones y hospitalizaciones por Covid-19 según datos oficiales. De acuerdo al reporte publicado este martes, martes permanecen 395 pacientes internos en una unidad Covid, de los cuales 66 se encuentran intubados y con alta probabilidad de morir, 208 en condiciones de gravedad y 121 estables.

A nivel nacional, la Secretaría de Salud registró 254 mil 466 muertes por covid-19 al corte de este martes.