Crisis de desaparecidos en México no es herencia del pasado, persiste en la impunidad actual: ONU

México.- El Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enfatizó que la crisis de desapariciones no es una herencia del pasado, sino que estas persisten en la actual administración federal mediante la "casi absoluta impunidad".

A mediados del presente año, al arribar el Comité de la ONU, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que las desapariciones forzadas es la "herencia más dolorosa" que anteriores gobiernos dejaron.

En conferencia de prensa en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), la presidenta de la delegación, Carmen Rosa Villa Quintana, reprochó que en México, las labores de esclarecimiento de los hechos y pesquisas en los casos de los desaparecidos, no siempre son una prioridad para las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Ante ello, hizo un llamado al Estado mexicano a que rompa con el mecanismo de "crimen perfecto" que representa la profunda crisis que la república mexicana padece desde hace años a consecuencia de la indiferencia y negligencia de las autoridades competentes.

“Las desapariciones no son únicamente un fenómeno del pasado. Por el contrario, lamentamos constatar que aún persiste. No se han atendido las causas profundas de las desapariciones. El enfoque de seguridad que se ha adoptado no sólo es insuficiente, sino además inadecuado. La impunidad es casi absoluta”, señaló la funcionaria.

Asimismo, Villa Quintana sostuvo que el enfoque que ha adoptado el gobierno mexicano para hacerle frente al fenómeno de los desaparecidos, no únicamente resulta insuficiente ante la crisis que atraviesa, sino que a la vez es inadecuado, ello señalando que "la impunidad es casi absoluta".

A fin de superar la impunidad, la titular del CED aconsejó al Estado mexicano a estructurar una estrategia integral para que, con ella, pueda abordar diversas causas, entre las que se encuentran: una comprensión desvirtuada de la autonomía de las fiscalías, como una suerte de discrecionalidad que les lleva a negar su cooperación en el proceso de búsqueda; el traslado de la responsabilidad de investigar, aportar pruebas en las víctimas; un sistema procesal penal que aún conserva las inercias del pasado, y la ineficacia en la indagatoria de estos casos.

En este sentido, Carmen Rosa Villa aceptó que ello puede resultar ser un desafió inmenso, pero apuntó que ningún mecanismo puede aspirar a tener éxito si no hay detrás de este voluntad política, participación de las víctimas y recursos financieros que, entre otras cosas, se usen para capacitar al personal.

"Ningún proceso o mecanismo puede tener éxito si no cuenta con voluntad política, participación efectiva de las víctimas, así como con recursos financieros suficientes y personal debidamente capacitado, competente y comprometido para llevar a cabo la búsqueda de las personas desaparecidas y las investigaciones sobre su desaparición”, expuso.

El pasado viernes 26 de noviembre, la delegación del CED concluyó la visita a México que comenzó el 15 del presente mes, luego de haberla solicitado hace 8 años. Los integrantes de la comitiva, Carmen Rosa Villa Quintana, Juan Pablo Albán, Juan José López y Horacio Ravenna estuvieron visitando 13 estados de la república, los cuales se caracterizan por concentrar el mayor número de reportes de personas desaparecidas.