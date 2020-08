Critican Gobierno de AMLO por sucursal de Banco Bienestar en medio de la nada

Chihuahua.- En redes sociales se desató una ola de críticas contra el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, luego de que se diera a conocer la extraña ubicación de un Banco Bienestar en la ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.

En diversas fotografías y videos se puede ver que la construcción se encuentra en medio de la nada, muy alejada de la ciudad donde probablemente personas sin vehículo para transportarse se verán considerablemente afectados por esto.

Ante esta situación, el delegado regional en Nuevo Casas Grandes, Mario Saldaña, señaló que la ubicación del banco se encuentra en un lugar cercano para los beneficiarios además que se consideraron todo tipo de necesidades. Explicó que de primer momento se había tenido la intención de levantar la construcción en un lugar más céntrico, sin embargo, el alcalde Héctor Galaz ,negó donar un terreno para esto, por lo tanto tomaron la decisión de aceptar un terreno otorgado por el Ejército Mexicano.

No está fuera de la mancha urbana, está en el Colegio Militar. Decidimos ponerlo ahí porque aquí el presidente de Nuevo Casas Grandes no quiso donar ningún terreno... si nosotros no conseguíamos un terreno pronto, íbamos a perder lo que era el Banco de Bienestar y nos iba a tocar hasta la tercera o cuarta etapa que ya estaba muy retirada, no lo íbamos a tener para este año", dijo.