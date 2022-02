Crónica: Paramilitares atacan y descuartizan a triquis de Oaxaca; cumplen un año de plantón en CDMX

Ciudad de México.- El día del primer ataque en Tierra Blanca, Copala, Oaxaca, Andrés iba con sus tres hijos a comprar alimento, la casa del campesino era la primera en el pueblo. Los paramilitares lo mataron rápido e hirieron a los menores. En tres días lograron desplazar a la comunidad triqui al violar, matar y descuartizar a sus víctimas.

“El presidente no se preocupa, él quiere que nos muramos…”. El Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México comparte su espacio con las tejedoras oaxaqueñas y sus familias desde hace poco más de un año. No hay justicia y se sienten olvidadas, la vida en la gran ciudad pasa de largo.

Los paramilitares atacaron la comunidad sin previo aviso el 26 de diciembre del 2020 por primera vez. Las muertes no pararon hasta el 17 de enero del 2021. Desde esa fecha, 60 familias triquis, entre ellas, la viuda de Andrés Martínez López, piden justicia y se sienten olvidados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sobre la calle Juárez en el primer cuadro de la capital del país, muestran las fotos de sus víctimas. También hay una cocina con gas y hecha de lonas, donde tienen trastes y hacen verdolagas y agua de chilacayote. “Acá todo se compra, a mí me lo da la tierra”, dice Lesli, quien extraña el maíz azul.

Andrés. María Petra López. Marcelino Ramírez y Tomás Martínez Flores . Son los muertos por los civiles armados. Feliciana López es quien recuerda los hechos que iniciaron a las ocho y media de la mañana de diciembre en la sierra mixteca de Oaxaca.

Tras matar a Andrés y herir a sus dos hijos, los civiles que portaban pasamontañas, armas largas y equipo táctico, hirieron a los tíos ancianos del hombre cuyo cuerpo seguía afuera de su casa. Fue ahí donde empezaron a huir, algunos se metieron a lo profundo del monte y la mayoría hacia la comunidad de Yosoyuxi.

La violencia contra Tierra Blanca se prolongó dos días más. El 28 de diciembre de 2020, tienen registro de la última persona desplazada. Todos se fueron en tres días, María Petra no pudo huir de su casa. Cuando Feliciana volvió al pueblo, encontró su cadáver.

“Se quedó en manos de esos paramilitares y la encontramos muerta”. Feliciana identifica como paramilitares a integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triki (MULT), grupo creado en 1970 y que junto con el Movimiento de Unificación y Lucha Triki Independiente (MULTI), tiene a la sierra mixteca de Oaxaca en constantes hechos de violencia.

Feliciana y las 56 personas lograron volver el seis de enero del 2021 a Tierra Blanca. Buscaron en la casa de María Petra, ella caminaba, pero lo hacía lento. La diabetes no le permitió huir, apenas iba recuperando la movilidad cuando sucedieron los ataques. María fue violada y golpeada por los paramilitares. Llevaba varios días muerta.

Antes del segundo ataque, se acordó el regreso de las familias a Tierra Blanca con la promesa que las fuerzas armadas del gobierno federal se quedarían hasta que hubiera paz. Fue el 11 de enero y sólo duraron tres días. Para el 14 del año pasado, los pobladores volvieron a quedar solos.

La noche del 17 de enero comenzó el segundo ataque. Era de noche y las balas hizo que al menos una mujer escapara hacia el monte, otros no alcanzaron a salir de donde estaban, pero la mayoría de las 56 personas se quedaron en una casa en donde fueron rodeados.

“Estuvimos secuestrados porque ahí estaba la casa y a unos metros estaban los paramilitares, éramos 56 personas sin comida sin agua, sin acceso a nada cinco días. Nos querían matar de hambre, de balas y de todo. No nos querían ver vivos”.

Pedro Velasco González era uno de los que no alcanzó a llegar a la choza y tras el intento, queda herido. Durante los días del ataque no se le permitió recibir asistencia médica y aguantó en su casa hasta que el 21 de enero por la tarde, que un hombre identificado como Nicolás Perla Romero, presidente municipal de Santiago Juxtlahuaca, llegó para darles una noticia a los paramilitares: el gobierno federal y estatal llegaría pronto y debían liberar a Feliciana y toda Tierra Blanca.

A la mujer le entró un terror cuando vio sobrevolar un dron cerca de donde estaban refugiados, pero ahora cree que es como el gobierno se dio cuenta que era cierto, que su sufrimiento de cuatro días era verdadero. Al tiempo que se fue el dron, 20 hombres armados se acercaron para correrlos.

“Nosotros esperábamos la muerte, no pensábamos salir con vida, pero Dios es muy grande y nos dejó salir con vida”, relata la mujer que creyó que había llegado su final cuando le empezaron a gritar que salieran.

-Váyanse, no nos conviene que estén encerrados, porque va a venir el gobernador (de Oaxaca, Alejandro Ismael Murat Hinojosa). Van a venir gente de Oaxaca y no nos conviene que estén aquí- Les dijo uno de los paramilitares con su pasamontaña y equipo táctico. Los habitantes volvieron a dejar Tierra Blanca para no volver de nuevo hasta ahora. Tomaron una camioneta y un carro y sobrevivieron a su secuestro.

Feliciana volvió sólo después que llegaron las autoridades, pero no le creyeron. Todo estaba tranquilo en la sierra mixteca, no había rastro de violencia. Sus compañeros iniciaron la búsqueda de sus familiares desaparecidos. A una de ellas la encontraron en el monte, había sobrevivido ahí los días del ataque.

Marcelino y Tomás, tíos de la mujer triki no tuvieron el mismo destino. Sus cuerpos fueron encontrados con varios días de descomposición. Los responsables de su asesinato también los descuartizaron. Sus fotos ahora son parte de la evidencia de lonas que, colgadas frente al palacio de Bellas Artes, adentro, el mural “Víctimas de la Guerra” de David Alfaro Siqueiros muestra también cuerpos mutilados, pues la violencia en México no es nueva, aunque no deja de impresionar. Fue al localizar los cuerpos que el gobierno creyó los relatos que vivieron en Tierra Blanca.

Izq.: Mural: "Víctimas de la Guerra" de Siqueiros en Bellas Artes/ Der.: Marcelino, asesinado por paramilitares en Oaxaca. Foto: Edwin González

Para el segundo ataque un contingente ya se encontraba en la avenida Juárez de la Ciudad de México, sus familiares de la comunidad que se encuentran en Estados Unidos les sugirieron iniciar un plantón que ahora cumple más de un año.

“Me siento como un perro sin dueño, sin hogar”. Relatan las mujeres que no reciben ayuda del gobierno y consideran que, al presidente de México, AMLO, le dan una versión ajena a la verdad. Se mantienen con el envío de remesas que les hacen sus familias y con las personas que le apoyan comprando sus tejidos o donaciones. Ni el gobierno capitalino ni el federal les dan el apoyo que buscan que es volver a su tierra o accesos a servicios de salud en la CDMX.

En julio intentaron volver, tras siete meses de negociaciones, pero al llegar se encontraron con un grupo de mujeres lideradas por Emelia Ortíz García, diputada suplente por Morena en Oaxaca, corriente política del gobierno federal, por lo que los habitantes triqui creen que la mala información viene de sus propios aliados.

Seguirán en plantón hasta que puedan volver con toda la seguridad. Aguantan frío, granizada y el sol picante de la capital. Aguantan el desinterés del gobierno y las ganas de volver a ver su tierra y los frutos de los que vivían. No saben por qué los atacaron, por qué no los dejan volver, pero no pierden la fe que volverán a Tierra Blanca Copala, en la sierra mixteca de Oaxaca.