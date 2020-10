¿Cuál es la relación de Salvador Cienfuegos con el caso Ayotzinapa?

México.- Fue durante la madrugada del 26 de septiembre de 2014 que 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecieron sin dejar rastro alguno que llevara a su paradero, sin más información que especulaciones y supuestos dados a conocer por el entonces gobierno federal.

La versión oficial ofrecida en se momento aseguró que grupo de narcotráfico conocido como Guerreros Unidos los secuestró y ordenó su asesinato, para después incinerar los cadáveres en un basurero del municipio vecino de Cocula, en el mismo estado.

Los datos que eran aceptados como oficiales después serían desmentidos por el Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI), que durante casi dos años analizó el expediente y a la vez realizó una investigación propia, aumentando las dudas existentes en los padres de las víctimas, quienes nunca creyeron lo argumentado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General.

Todo lo anterior mencionado se dio durante el tercer año de Salvador Cienfuegos Zepeda, ex titular de la Sedena en México detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California, Estados Unidos, por órdenes de la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA por sus siglas en inglés). Por esto nace una pregunta, ¿cuál fue la relación de este personaje en el caso Ayotzinapa?

Relación de Cienfuegos en el caso Ayotzinapa

Todo al contexto anterior es importante para entender la participación de las fuerzas armadas mexicanas durante la masacre ocurrida en Iguala, Guerrero, pues la primera versión dejaba practicamente sin responsabilidad a un batallón del ejército mexicano que estaba de operación en la zona.

El papel que desempeñó el ejército en Iguala, Guerrero, aún no se ha esclarecido, dejando más dudas que respuestas sobre la inacción del 27 Batallón de Infantería; cabe destacar que según palabras de Cienfuegos a la prensa, la mayor parte del mismo se encontraban francos, es decir, en días libres.

El hoy detenido incluso metió las manos al fuego por personal en 2015, cuando declaró: "No puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito", algo que hsta la fecha no ha sido probado.

El general también opinó durante un evento con oficiales, personal de tropa y familiares, que los medios de comunicación mienten: “todo lo que se dice en los medios, en la televisión, nada es absolutamente cierto; hay hechos en los que nos quieren involucrar y que está plenamente comprobado que no tenemos absolutamente nada que ver".

Y no fue la única ocasión que intentó desviar la atención del tema, pues en conferencia de prensa, al ser cuestionado sobre si Ayotzinapa es el caso más difícil de su carrera, respondió que no le parece el más complicado, sino "el más manoseado, el más tergiversado".

“Ha habido imprecisiones, confusiones y en el que se ha intentado involucrar a diversas instituciones, entre ellas el Ejército(...)Hay mucha confusión y una clara intención de involucrar al Ejército, donde ya se comprobó que no tuvieron ni acción ni omisión", sentenció.