¿Cuáles son los objetivos de hacer el cambio de horario de verano?

A pesar de las supuestas ventajas del horario de verano, desde hace años se ha intentado eliminar debido a las numerosas quejas por parte de la población por los desajustes en el cuerpo que provoca descansar una hora menos de lo habitual, además de que el ahorro en el consumo de luz no se refleja en las facturas de los usuarios.

Sin embargo, en Sonora y Quintana Roo no se aplica el cambio de horario por motivos turísticos y económicos, mientras que en los 33 municipios de la franja fronteriza con Estados Unidos el horario de verano llega antes que al resto del país, a fin de mantenerse en mayor sincronía con el país vecino para fines comerciales.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.