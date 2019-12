¿Cuándo estará mamá en casa?: pregunta hija de Baiyu Liu

Ciudad de México. Diez días se cumplen hoy desde que Baiyu Liu, ciudadana china, permanece privada de su libertad en la Delegación de Migración de la terminal 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, al llegar procedente de Shanghái y ser rechazada, pese a tener toda su documentación en orden.

Desde este miércoles, periódico EL DEBATE le ha presentado la historia de la joven Baiyu Liu, quien es originaria de China y llegó a México para trabajar y vivir con su esposo norteamericano y su pequeña hija en Culiacán, Sinaloa. Sin embargo, esta joven mujer no ha podido salir del aeropuerto desde su llegada, el pasado 10 de diciembre.

Malos tratos, violencia psicológica, incomunicación, amenazas y otras violaciones a sus derechos humanos ha denunciado esta mujer a través de su esposo, William Randal, quien ha movido cielo, tierra y mar para que Baiyu no sea deportada a China, pues asegura que estaría condenada a terminar en la cárcel por la ideología y las políticas de aquel país en cuanto a los chinos que son rechazados por otros países.

Defensa

Luego de interponer un amparo para su no deportación, hoy más que nunca William Randal aseveró a EL DEBATE que no hay razón alguna para su rechazo, tanto así que seguirá insistiendo de manera legal para impedirlo.

De acuerdo con Manuel Albarrán Nava, abogado postulante y parte de los asesores legales de esta familia, la joven Baiyu Liu cuenta con su visa de trabajo en México, pasaporte vigente, invitación de trabajo por parte de una empresa, así como todos los requisitos que se requieren para permanecer en el país: «De manera general cuenta con toda la documentación; sin embargo, el área de Migración le dice que no es así, pero no le explica, no le da razones, nada, únicamente rechazada, y punto», dijo.

De acuerdo con su defensa, pese a que Baiyu cuenta con su documentación, el pasado 10 de diciembre, al bajar del avión e intentar pasar Migración, la joven simplemente fue privada de su libertad.

Elvira Barrionuevo Velázquez, en su calidad de encargada de turno del Instituto Nacional de Migración en el AICM, fue quien firmó el estatus de rechazado a Baiyu, y por ello, luego del amparo interpuesto, ahora los abogados solicitaron una ampliación de demanda de amparo directo dirigida al licenciado Juan Mateo Brieba Castro, juez sexto del Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.

Esta solicitud pretende que las autoridades correspondientes del Instituto Nacional de Migración apegadas a los artículos 14 y 16 constitucionales de la Ley de Migración determinen de manera precisa cuál es la razón por la cual los documentos que ella presenta no son suficientes para su ingreso al país en el entendido que cuenta con todos, señaló el abogado Albarrán. Esto ya que lo que la ley establece ante tal rechazo es que debe estar debidamente fundamentado, agregó.

«Como autoridades, tienen que decir por qué permite o se toma esa determinación de manera razonada y en qué artículos legales apoyan tal determinación, qué es lo que no se tomó en cuenta, y es por eso que se está tramitando el amparo para que la autoridad federal los obligue a realizar todo el trámite conforme a la Ley Reglamentaria de la Ley de Migración», destacó. Albarrán dijo que esta carta de rechazo del INM es un documento sin ninguna formalidad.

Además, aseveró que no se llevaron a cabo los procedimientos que marca la Ley de Migración para efectuar el rechazo, el cual es un procedimiento administrativo en el cual ella tiene la oportunidad de mostrar pruebas, de que se le revisen nuevamente sus documentos y que cuente con la asesoría de un abogado y de un traductor, lo que no ha sucedido.

El abogado destacó que han mantenido a Liu en incomunicación, pese a que existe una orden por parte de la autoridad federal para que pueda mantener comunicación con su abogado y con su esposo.

Aseveró que este martes asistieron a la terminal 2 del AICM —donde la mantienen detenida— para verla y hablar con ella, pero Migración los impidió: «Todos los derechos que como personas tenemos, pues no sabemos si se le están respetando, porque a pesar de que existe la conducción de una medida por parte de la autoridad federal para que tenga todos estos derechos, pues se los han prohibido», mencionó Albarrán.

Preocupación

Por su parte, William Randal Favre, esposo de Baiyu Liu, mencionó a EL DEBATE que este jueves tuvo oportunidad de hablar con ella vía telefónica. Lamentablemente, la joven se encuentra desesperada y en depresión.

Randal mencionó también que después de varias llamadas a los derechos humanos, finalmente le dieron a Liu algunos productos de higiene y al menos una comida. Dijo que Derechos Humanos ha dicho que seguirán la orden judicial y aceptarán que se quede en el aeropuerto hasta que se tome la decisión.

«Mi abogado está trabajando duro para presentar más documentos para demostrar que la han retenido ilegalmente. También tenemos a otras personas tratando de obtener información que también puede ayudar», dijo.

La desesperación de este padre se incrementa, pues su pequeña hija, de apenas 3 años de edad, pregunta por su madre: «Todas las noches llama y pregunta cuándo estará mamá en casa. Como padre, todo lo que puedo decir es que no lo sé, pero pronto, espero».

Silencio

EL DEBATE, en su búsqueda por obtener información oficial al respecto de este caso, ha buscado a través de las áreas de Comunicación Social del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos su derecho de réplica. Sin embargo, hasta el momento no ha sido posible.

Por parte del INM, a través de su enlace con medios de comunicación, indicó que al tratarse de un asunto que involucra el uso de datos personales y ser ellos sujetos responsables, no pueden brindar información.

En el caso de la CNDH, de igual manera, no han dado respuesta precisa a esta solicitud, solo han mencionado que verán la posibilidad de brindar información de este caso, luego de que sus directivos lo autoricen, sin que hasta el momento exista otra respuesta.

10 de diciembre

La joven china fue detenida en el aeropuerto de la Ciudad de México. Las autoridades migratorias negaron su ingreso al país y la mantienen retenida en las instalaciones.