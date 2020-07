¿Cuántas entradas del cine se vendieron en reapertura en México?

México.- A causa de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus y para evitar su propagación, las salas de cine de todo México cerraron sus puertas en marzo de este año; al inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia.

Algunas salas de cine, desde junio comenzaron a reanudar sus actividades con medidas sanitarias requeridas ante la pandemia de Covid-19; sin embargo, en la última semana solo registraron una ocupación del 5 y 10 por ciento de las butacas disponibles, informó Tábata Vilar Villa, directora general de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica.

De acuerdo a un informe de taquilla por Showbeast, el total de boletos vendidos en salas de cine de México ascendió a 34 mil 33, en más de 1,200 pantallas lo que significó alrededor de 90 mil dólares (Aproximadamente 2 millones 40 mil pesos).

A nivel mundial, México alcanzó el año pasado el cuarto lugar en boletos vendidos, al sumar 350 milllones, asimismo en número de salas con alrededor de 7 mil 619. Además, es el segundo lugar, solo por debajo de Corea del Sur, en número de salas de cine contruidas en 2019, con 437.

La directora general de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica mencina que los empresarios prefirieron abrir, conscientes de la poca afluencia ante la contingencia sanitaria, antes de que estrenos de películas sean anunciados.

Vilar Villa señaló que hay 13 estados en México con cines activos: Aguascalientes, Chiapas, Durango, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Destacó que las personas todavía no se animan a salir a los cines ni a restaurantes ni a los hoteles "Es muy poco lo que se está reactivando e insisto que esto representa la profundidad de la crisis, que se va haciendo cada vez más grave conforme pasan las semanas. Se necesitan los estrenos para que la gente se anime a salir de nuevo; de lo contrario, es difícil que lo hagan", explicó.

La industria cinematográfica estadounidense aplazó hasta finales de año grandes estrenos que estaban contemplados para la primera mitad del año, debido a la pandemia de Covid-19 y a las pocas salas abiertas en el mundo.

Hollywood no estrena porque no hay suficientes salas abiertas y las que no abren no lo hacen porque no hay estrenos