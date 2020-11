Cuántos días festivos de 2020 faltan en México

México.- Ya son pocos los días festivos de 2020 en México, en los que muchos trabajadores y estudiantes pueden gozar de un merecido descanso, y es que el año está a punto de terminar en medio de una contingencia sanitaria por Covid-19 que puso a las escuelas y a las empresas de "cabeza".

Muchos se preguntan cuántos días festivos, o "feriados", faltan para el cierre del año, ya sea para hacer planes para descansar durante el "puente" o fin semana largo, o saber si pagarán el día triple, en el caso de los trabajadores.

Cabe destacar que en los días de descanso oficial en México, los trabajadores no están obligados a presentar sus servicios, y en caso de que el patrón les pida que acudan a trabajar, deberá pagar una compensación económica mayor.

Acaba de pasar el 2 de noviembre, el Día de Muertos, una fecha muy importante en el país en la que muchas empresas dan el día libre a sus empleados y los estudiantes no tienen clases, sin embargo, este día no es un día de descanso oficial, por lo que si te tocó trabajarlo, el patrón no está obligado a pagar el día triple.

Los días de descanso oficial que quedan del 2020 son:

El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Méxicana. El 25 de diciembre, por la celebración de Navidad.

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo señala que estas fechas son días de descanso obligatorio, y si tu empresa te pide que trabajes uno de ellos, deberán pagarte tu salario del día, más el doble de tu salario. Si no recibes el pago correspondiente, puedes acudir a las instancias correspondientes para interponer una queja o recibir asesoría gratuita.

Cabe mencionar que algunos patrones acostumbran dar el día libre a sus empleados el 12 de diciembre por el Día de la Virgen de Guadalupe, sin embargo, este no es un día de descanso oficial.

Quedan pocos días festivos en México en lo que resta del año. Imagen ilustrativa/ Pixabay

Ahora bien, te presentamos la lista completa de días festivos durante este 2020, que son de descanso obligatorio, con todo y los que ya pasaron:

El 1 de enero, Año Nuevo. El primer lunes de febrero por la conmemoración del 5 de febrero, por la Promulgación de la Constitución Política. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, natalicio de Benito Juárez. El 1 de mayo, Día del Trabajo. El 16 de septiembre, por el aniversario de la Independencia de México. El tercer lunes de noviembre, en conmemoración al 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana. El 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal. El que determinen las leyes electorales federales y locales en caso de elecciones ordinarias.

En tanto, los días festivos que no son descanso obligatorio en México, pero algunos patrones deciden dar a sus empleados, o bien, en caso de que se trabajen no se pagan triple son:

El Jueves Santo Viernes Santo Domingo de Resurrección El 5 de mayo por la conmemoración de la Batalla de Puebla El 10 de mayo por el Día de las Madres El tercer domingo de junio por el Día del Padre El 2 de noviembre por el Día de Muertos El 12 de diciembre por el Día de la Virgen de Guadalupe El 24 de diciembre por los festejos de Noche Buena

Cabe mencionar que los fines de semana largos que se presentaron en México fueron muy diferentes a otros años debido a la contingencia sanitaria causada por la pandemia de coronavirus.

Los días festivos son muy importantes para el sector turístico en el país, pues quienes descansan acostumbran aprovechar estos puentes para viajar con el fin de relajarse o visitar a familia o amigos.

Este año, debido a la pandemia, los mexicanos se vieron obligados a cancelar sus planes.