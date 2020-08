Cuestionan plan de regreso a clases virtual en México, aumentará la deserción escolar

CIUDAD DE MÉXICO.-Especialistas en educación cuestionaron los alcances del programa de regreso a clases virtual, que anunció este lunes el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma. "Comenzaremos clases el 24 de agosto con una estrategia fundamentalmente basada en la televisión y la radio. En el mensaje el Secretario trata de reconocer la labor de docentes y padres, pero lamentablemente hay muchos ausentes.



¿Cómo podemos pretender abrir la economía cuando las escuelas están cerradas? ¿Qué proponen para el reto de muchos papás que están ya regresando a laborar presencialmente y no pueden quedarse en casa ?, dijo Marco Fernández, académico del Tecnológico de Monterrey e investigador de México Evalúa.



Fernández cuestionó la manera en que se harán los diagnósticos sobre aprendizajes, así como las afectaciones psicoemocionales para quienes comienzan cursos."¿Cómo vamos a lograr la retroalimentación de los docentes a sus alumnos que estarán obteniendo lecciones principalmente mediante la televisión? ¿Cómo le harán para que los denominados portafolios de vivencias sean más efectivos para el aprovechamiento de los alumnos?", escribió en su cuenta de Twitter.



Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav, lamentó que no se haya presentado una estrategia especial para evitar el abandono escolar.

¿Qué va a pasar con los alumnos de los cuáles no se volvió a saber de ellos? Creo que es la mayor preocupación. Hay un grupo de estudiantes muy vulnerables y no hay una estrategia para ir a buscar a esos estudiantes, que de grupos de 50 o 40, nunca se comunicaron", consideró la especialista. "No hay ninguna estrategia para evitar perder estos estudiantes y que se convierta en abandono escolar. Nuevamente vamos a ver las brechas abriéndose.