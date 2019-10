Culiacán, Sinaloa en la mira del mundo por Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo

Joaquín Guzmán Loera, El Chapo se encuentra en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos pero sus hijos se encuentran todavía en Sinaloa y la detención de Ovidio Guzmán generó un caos en la ciudad de Culiacán.

Ahora los medios internacionales como The Washington Post, The New York Times, The Guardian, Los Angeles Times, Daily Mail, Extra Online hablan de Ovidio Guzmán López, ya que es buscado por las autoridades de Estados Unidos por tráfico de drogas.

Las declaraciones que ha dado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador han recorrido los titulares de los medios de comunicación internacionales.

Culiacán en la mira tras liberación de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo.

"El hijo de El Chapo fue liberado para evitar la "guerra" con el cartel de la droga", "El caos se apoderó de Sinaloa tras la detención y posterior liberación de un hijo de El Chapo", "El presidente mexicano defiende la retirada ante la violencia del cartel".

Hablan del presidente de México.

Por el momento Donald Trump, presidente de Estados Unidos no ha dado ninguna declaración sobre la situación que se vive en México.

En España hablan del hijo de El Chapo.

Andres Manuel López Obrador publicó un mensaje en twitter para todas aquellas personas que critican la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del ex líder del Cartel de Sinaloa.

O Globo es un diario brasileño habla de hijo de El Chapo.

"Con dedicatoria a los soldados de México: La política no es un fin, La revolución no es un fin: son medios para hacer hombres a los hombres. Nada es sagrado excepto el hombre. Hay algo frágil, débil, pero infinitamente precioso, que todos debemos defender: la vida. Felipe Ángeles".

Con dedicatoria a los soldados de México:

La política no es un fin, la Revolución no es un fin: son medios para hacer hombres a los hombres. Nada es sagrado excepto el hombre. Hay algo frágil, débil, pero infinitamente precioso, que todos debemos defender: la vida. Felipe Ángeles — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 18, 2019

The New York Times acaparó Culiacán en sus titulares.

La mayor critica que se ha dado en redes sociales es sobre, qué se espera ahora con la liberación de el hijo de El Chapo, ya que la declaración del gobierno de México fue que decidieron suspender la operación de captura de Ovidio Guzmán por que fueron superados en número.