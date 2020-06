Da AMLO banderazo a tramo de Tren Maya 

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de inicio de obras de un tramo del Tren Maya, Izamal-Cancún.

Este tramo, que fue concesionado a la empresa ICA, es de 260 kilómetros y tiene una inversión de 27 mil millones de pesos.

El Mandatario confió en que la empresa va cumplir con los trabajos con el presupuesto asignado.

"Esto va ayudar mucho, estamos seguros que ICA va a cumplir en presupuesto, porque ya no hay ampliación, no es de que hicimos mal los cálculos y necesitamos ampliación del presupuesto... ya nos vamos de acuerdo a lo pactado y a lo convenido. Y lo mismo en el tiempo, tiene que estar terminado este trabajo en 28 meses, nada de que llovió mucho y no se pudo trabajar, tenemos que terminar en tiempo y en presupuesto y claro que se puede", expresó.

"Estoy seguro de que ICA va a cumplir. No se requiere de tanta supervisión, también eso ya lo hablamos, se requiere de tener palabra, de actuar de manera responsable. De todas formas yo le he pedido a Daniel Chávez, que es un empresario del sector turístico que me represente y que pueda llevar a cabo la supervisión de esta obra".

El empresario Daniel Chávez es actualmente integrante del Consejo Asesor de AMLO.

Asimismo, explicó que con el arranque de la construcción de cinco tramos se van a generar alrededor de 80 mil empleos.

"Este año, en los cinco tramos que se van a iniciar se calcula que se van a generar 80.000 empleos directos, solo este tramo de Izamal a Cancún 15.000 empleos en este año. El año próximo, cuando ya esté a toda su capacidad esta obra se calcula que se van a crear alrededor de 150.000 empleos directos", afirmó.

López Obrador destacó que el tren beneficiará a la conectividad en la región Maya en el sureste del País.

En el acto, lo acompañaron el Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González; el titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, además del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú.

