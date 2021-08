Dan alcohol a bebe de un día de nacido en hospital Tamaulipas

Tamaulipas.- En Tamaulipas un padre ha denunciado que presuntamente en el hospital de Altamira, Rodolfo Torre Cantú le fue suministrada leche contaminada con alcohol a su hijo por o que fue sometido a un lavado de estómago cuando el bebé tenía tan solo un día de nacido.

De acuerdo con medios locales, el incidente se registró la madrugada de este miércoles en el ya mencionado hospital, luego de que presuntamente enfermeras le entregaran el bebé a la madre para que lo alimentará, sin embargo, la jeringa que le entregaron para realizar dicha tarea se encontraba contaminad con alcohol.

"Me meto a ver a mi esposa y me muestran la jeringa y se encuentra toda contaminada de alcohol, ahora le tiene que hacer un lavado gástrico", denunció el hombre quien añadió que presuntamente la directora del nosocomio, Diana Elizabeth Flores Alcorta le ofreció una mejor habitación para que no diera a conocer el hecho.

Ante la presunta oferta ofrecida por el hospital, el hombre negó aceptarla e ingresó hasta donde estaba el biberón el cual, según la narración mencionada por el hombre, desprendía un fuerte olor a alcohol.

"El bebé tomó 2 onzas por eso le tuvieron que hacer lavado gástrico, no se sabe quién lo hizo", mencionó y detalló que la madre como no le puede dar leche le puso la mamila y cuando comenzó a succionar se percató del fuerte olor a alcohol.

Hasta el momento, el bebé se encuentra en el área de maternidad en la espera de que evolucione su estado de salud, mientras que el caso se investiga ya que el personal del nosocomio alega que no sabe quien es el responsable.

