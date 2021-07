Dan de baja a 30 policías estales en Puebla; 50 más están en espera de ser despedidos

Puebla.- Elementos de la Policía Estatal de Puebla están siendo citados en el Centro de Control, Cómputo, Comando y Coordinación (C5) para ser dados de baja "sin fundamento". Alrededor de 30 fueron despedidos el día de hoy, y 50 más han sido citados por el mismo motivo.

De acuerdo con lo denunciado por los uniformados en Página Negra, los convocaron en el Centro de Control, Cómputo, Comando y Coordinación, dónde al llegar, les decomisan los celulares con el pretexto de que irán a una diligencia.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

No obstante, en el acto seguido, una abogada los aborda y les hace entrega de un formato con la indicación que lo llenen con sus datos y lo firmen sin que se especifique en el oficio, qué es lo que se notifica.

Leer más: Por qué no deberías actuaizar WhatsApp en estos momentos ya sea Android o iPhone

Algunos elementos de la Policía Estatal manifestaron que, sin jurídico presente, no les dejan oportunidad de recibir apoyo legal, y de forma amenazadora los obligan a firmar el engañoso documento, para después ser escoltados hasta la salida del lugar.

“De por sí es complicado trabajar con tantos problemas y ahora no puedes cuidar a la ciudadanía por qué te pueden correr en cualquier momento por el simple hecho de cumplir con tu trabajo pero a alguien no le parezca”, comento a Página Negra uno de los agentes que se encuentran citados y no ha acudido porque sabe que será dado de baja como ocurrió con sus compañeros.

Tercera ola de contagios llega a Michoacán: Silvano Aureoles

Síguenos en