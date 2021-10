Dan el último adiós a familia de Zacatecas que murió en incendio de casa en California

Aunque no se ha esclarecido cuál fue la causa del incendio, las autoridades creen que el fuego se originó por accidente, y dejó la casa de la familia zacatecana totalmente destruida.

"Son una buena familia, no se merecían esto, ya sabes. Necesitarán mucha ayuda de la comunidad para superar esto", dio Horacio Cisneros, un amigo de la familia en Dos Palos.

Otras dos personas, al parecer vecinos, resultaron heridas mientras intentaban ayudar a la familia durante el incendio, aunque sus lesiones no fueron mortales.

Raúl Durán Periodista

