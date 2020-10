Daniel tiene parálisis cerebral y terminó la universidad en Yucatán

Yucatán.- Daniel Tun Cituk es todo un orgullo para todos aquellos que lo conocen, pues a pesar de tener una discapacidad motriz a causa de una parálisis cerebral terminó su carrera universitaria en Desarrollo de Negocios en la Universidad Tecnológica Regional del Sur, en Tzucacab, Yucatán.

El joven le agradeció a su madre, familia y amigos, ya que gracias a ellos se pudo titular, durante su camino tuvo varios obstáculos pero nada ni nadie lo detuvo, ahora aspira ser el próximo presidente municipal de esa región.

Fue en el año 2018 cuando Daniel entró a la universidad que se ubica en el municipio de Tekax, los problemas económicos eran grandes en su casa pero no quiso abandonar su suelo por lo que consiguió una beca gracias a su desempeño académico, la cual le permitió continuar con sus estudios hasta culminarlos.

El ayuntamiento de donde es originario lo apoyó con una laptop para que pudiera realizar sus tareas que lo llevaron a recibir su título como Técnico Superior Universitario en Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia, en la Universidad Tecnológica Regional del Sur.

Por medio de su red social de facebook Daniel compartió su título universitario diciendo que "al fin puedo decir que ya soy alguien en la vida".

No hay fecha, día y meta que no se cumpla."

"Hoy me siento muy contento y satisfecho por haber culminado una etapa más de preparación y un objetivo más en el ámbito personal. No fue nada fácil llegar a este día pero se pudo llegar. Agradezco infinitamente a mi familia, a una persona muy importante para mí, amigos, docentes y en especial a la Universidad Tecnológica Regional del Sur, por abrirme sus puertas y poder lograr grandes cosas y muchas experiencias. Mil gracias a todos por su apoyo, consejos que me han servido. Al fin puedo decir que ya soy alguien en la vida." comentí Daniel en su red social.