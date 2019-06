Danna Paola, sobreviviente del incendio de la Guardería ABC

Hermosillo, Sonora.- Hoy se cumplen 10 años de la tragedia del incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, el cual cobró la vida de 46 niños y más de 100 heridos. Sin duda es una fecha que nunca se olvidará, ni las víctimas tampoco, sin embargo pese a ese horrible recuerdo hoy aquellos niños sobrevivientes se han convertido en unos adolescentes y siguen su vida de lo más normal con muchas aspiraciones como todos.

Tal es el caso de Danna Paola, quien tiene 12 años y fue una de las sobrevivientes del incendio. Danna sufrió quemaduras en el 50 por ciento de su cuerpo, y de acuerdo con los médicos, un daño neuronal la dejaría discapacitada, pero pese al devastador diagnóstico en la actualidad es una niña que ha pasado por más de 20 cirugías reconstructivas y goza de una salud plena.

Danna Paola es una niña que aspira a ser una influencer, por lo que realiza videos de bailes y ella misma los edita para compartirlos en sus redes sociales. La adolescente señaló que usa una aplicación asiática llamada TikTok, en la cual tiene cientos de followers, aunque no tiene dedos por las lesiones que le dejó el incendio, se las ingenia para manipular la app a la perfección.

Por otro lado, su madre dice que en el ámbito educativo es una niña con muy buen promedio gracias al apoyo de una maestra sombra y señala siempre estar al pendiente de ella, hace todo lo que está en su alcance para que su hija pueda salir adelante.

Danna Paola, una sobreviviente de la Guardería ABC https://t.co/nMzLntZ7ZH — Paola Virrueta (@PaolaVirrueta) 5 de junio de 2019

“Quiero ser doctora, veterinaria, maestra, pero ya decidí que mejor no quiero ser veterinaria porque me gustan mucho los animales y si soy veterinaria van a ir muchos animales enfermos o de la calle, y así no quiero porque me voy a sentir mal, imagínate si viendo un animal mal en la calle, lloro”, platicó.

Danna es considerada una “niña milagro”, ya que venció los diagnósticos que pronosticaban que la niña no podría ni caminar ni mucho menos hablar, sin embargo hoy es todo lo que puede hacer y lo disfruta con el fiel apoyo de su madre y su familia.