David Monreal culpa a "malos gobiernos" por la inseguridad que actualmente vive Zacatecas

Zacatecas.- Como lo ha afirmado en al menos otras dos ocasiones, el Gobernador morenista, David Monreal, expresó este domingo que la inseguridad que golpea Zacatecas es culpa de anteriores gobernantes.

En conferencia de prensa sobre este rubro, Monreal Ávila argumentó que no entiende por qué a la Oposición le asusta que se culpe al pasado de esta inseguridad, cuando las cifras históricas así lo reflejan.

"Aunque sé que a algunos les incomoda, nadie debe de olvidar que el tema de la inseguridad no llegó producto de la casualidad ni de la mala suerte de los mexicanos, de los zacatecanos, llegó producto de los malos Gobiernos, de las malas decisiones, no fue en un año, dos años, tres años, cinco años, no fue en un sexenio, les llevaron sexenios, les llevaron décadas, es un debate público, no sé por qué se asustan", dijo.

"No se hacen responsables y se les olvida, están en la función hace dos o tres años y no se quieren hacer responsables de lo que generaron. Insisto, se asustan, se admiran, no, les llevó muchos años descomponer, que la gente pueda ver cómo la inseguridad no fue producto de la casualidad ni fue en estos cuatro meses de Gobierno".

En su conferencia, el morenista presentó estadísticas de la Fiscalía General del Estado (FGE) donde se afirma una disminución de homicidios dolosos durante diciembre pasado.

En la gráfica, se representa que en septiembre, antes de iniciar su gestión el 12 de ese mes, se registraron 201 asesinatos, y al tomar las riendas ese mes cerró con 130 casos más; asimismo, que en octubre, se registraron 151 homicidios; en noviembre, 166 casos, y en diciembre, 118.

El pasado 6 de enero, tras informar el hallazgo de 10 cuerpos frente a Palacio de Gobierno, el Mandatario insistió que esta inseguridad era una herencia maldita.

"El día de ayer les decía que el reto principal es el de la inseguridad, es un reto pendiente en la patria y consecuentemente en nuestro Estado. Poco a poco vamos a ir recuperando nuestra paz. Lo que recibimos fue una herencia maldita", dijo en un video

Y en octubre de 2021, culpó al ex Presidente Felipe Calderón de iniciar una violencia imparable en todo el País.

"En 2006, la torpeza de Felipe Calderón como Presidente de declarar la guerra al narcotráfico, nada más lo grave del asunto, un Presidente de la República declara públicamente la guerra frente a los ojos del mundo (...) como Estado rector lo que debió es haber hecho que imperara la ley, el respeto, no permitir la portación de arma ilegal, las organizaciones de crimen, no pactar, no acordar", reprochó.

Y reportan 4 asesinatos en Zacatecas

Durante las últimas 24 horas, en Zacatecas se han registrado al menos cuatro asesinatos en los municipios de Calera y Fresnillo, de acuerdo a reportes locales.

Durante las primeras horas de este domingo, se reportó que fue encontrado el cuerpo de un hombre al costado de la carretera que conduce a la comunidad de Río Frío, en el Municipio de Calera.

Se detalló que la víctima fue encontrada envuelta en sábanas y que, posteriormente, fue trasladada a los servicios médicos periciales de la Fiscalía General del Estado.

Asimismo, el cuerpo de un hombre fue hallado colgado, aproximadamente a la 1 de la madrugada, sobre un puente peatonal de la Avenida Enrique Estrada, en la Colonia Industrial, de Fresnillo.

La víctima estaba maniatada, con señales de tortura y una soga amarrada al cuello.

Y el pasado sábado, dos mujeres asesinadas a balazos y quemadas posteriormente fueron encontradas en la carretera estatal Fresnillo-Bañon, a la altura de la comunidad de Santiaguillo, también en Fresnillo.