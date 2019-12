David Ortega y EL DEBATE reciben Premio Nacional de Periodismo

Ciudad de México. David Ortega, periodista de EL DEBATE, recibió el Premio Nacional de Periodismo 2018 en la categoría «Entrevista» por la historia «Necesito saber a quién voy a perdonar», un trabajo que da voz a la señora María Herrera, una mujer que desde hace once años ha buscado con fortaleza y decisión a sus cuatro hijos, víctimas de desaparición forzada, y que, pese a la tragedia, sigue mostrando generosidad, fortaleza, dolor y perseverancia.

La entrevista del corresponsal de este medio en la capital de México, y colaborador de la Unidad de Investigación fue publicada en la sección «Tercer Piso», la puede leer en el siguiente link: https://bit.ly/38Mcfce.

En su mensaje, ofrecido en el Centro de Innovación y Desarrollo de la Anuies, David Ortega agradeció a los organizadores del certamen y a sus padres, y destacó que lo más importante de hacer periodismo no es recibir premios o ser aplaudido, sino darle voz a la gente que no tiene esa oportunidad.

Durante la ceremonia, la señora María Herrera, protagonista de la historia, dirigió un mensaje a los presentes, en el que agradeció la publicación de la historia de esta larga búsqueda en la que ha conocido a miles y miles de madres y padres que sufren el mismo dolor y que han emprendido su misma búsqueda, agrupados ahora en colectivos que existen en al menos 25 estados del país: «Es un calvario el que hemos tenido que vivir, y no nada más esta persona que está aquí, somos miles y miles de madres de familia que nos han truncado la vida; a nuestros hijos les truncaron sus sueños, el derecho a vivir en una familia como viven todos ustedes, y es un derecho sagrado, un derecho que no debe ser tocado por nadie», narró ante los asistentes.

Las presidentas del jurado y del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo reconocen esta labor no solo como de las más necesarias, sino como de las más amenazadas. Foto: El Debate

Los galardonados

Para esta edición, la presidenta del Jurado del Premio Nacional de Periodismo, María Teresa de Jesús Arroyo Gopar, recordó que fueron postulados 1136 trabajos en ochos categorías, de los cuales, además de los ganadores, se decidió otorgar cinco menciones honoríficas y dos premios a la trayectoria a dos destacadas periodistas: Elsa Medina Castro y Cristina Pacheco.

En la categoría de «Divulgación de la ciencia y difusión de la cultura», el trabajo ganador fue «El fandango de la identidad afromexicana», del Laboratorio de Periodismo de Ciencia (DGDC-UNAM), realizado por Omar Zamora Sánchez, Agustín Ávila Casanueva, Paula González-Rubio Garrido y Alejandra Rosas Pájaro.

En «Cobertura multiformato o periodismo de investigación», el galardón fue para la publicación «Caravanas migrantes 2018», realizado por Eduardo López Valenzuela, Juan Enrique Hernández Maurín y Eleazar Escobar Gutiérrez, de El Imparcial, de Sonora.

En «Crónica», el premio fue para el tema «El pulso de la tortuga (o la cicatriz de Ixtaltepec)», de la autoría de José Antonio Garrido Suárez, publicado en Perro Crónico; en «Fotografía» ganó Víctor Manuel Camacho Victoria, con la imagen titulada «Migrantes del sur al norte», publicada en La Jornada; mientras que en «Reportaje», el tema ganador fue «El hombre que no estuvo aquella noche en Iguala», de Galia García Palafox, publicado en Así como suena. En «Caricatura de humor», el reconocimiento fue para Rafael Barajas Durán (el Fisgón), por su imagen «Pietá en Veracruz», publicada en La Jornada. Finalmente, en «Periodismo de opinión», el premio fue para Javier Horacio Contreras Orozco, de El Heraldo de Chihuahua, por su trabajo «La verdad incomoda a la opinión pública».

Una profesión compleja

En su mensaje, la presidenta del Jurado, María Teresa de Jesús Arroyo, reconoció que actualmente se viven días difíciles para el periodismo en México, «al ser considerado nuestro país el más peligrosos del mundo para ejercer esta actividad, y si a esto agregamos los bajos salarios, el panorama para los comunicadores no es nada alentador».

Además, refirió que los periodistas, sobre todo aquellos egresados de las universidades, están conscientes de la gran responsabilidad que tienen en sus manos al ser los encargados de llevar la realidad cotidiana a toda la sociedad.

Asimismo, sostuvo que durante la promoción de la convocatoria se pudo recoger el sentir de los comunicadores respecto a las deplorables condiciones laborales y la inseguridad personal en que se encuentran, en la indefensión total, además de la desmotivación por pensar que sus trabajos no tienen posibilidad de competir en la esfera nacional por no contar con los recursos ni el financiamiento adecuados para realizarlos: «El año pasado cuestioné que el periodismo debe ser considerado una profesión, no un oficio. Poco o nada se ha hecho. Seguimos en la indefensión total, no solo por parte de los poderes fácticos y la delincuencia organizada que ya mencioné, sino por la incertidumbre laboral, que cada día se agudiza y generaliza en todo el país ante la falta de garantías jurídicas y de seguridad para quienes ejercen periodismo, más aun porque se sigue matando periodistas, cuyo trabajo resulta incómodo para algunos».

David Ortega, periodista de El Debate. Foto: El Debate

Un año violento

Recordó que, en lo que va de esta Administración federal, suman ya trece comunicadores asesinados, sin que hasta el momento se haya hecho justicia, casos que se suman a los registrados en anteriores sexenios: «Insisto, hasta cuándo el Estado mexicano va a garantizar esta actividad en materia de seguridad y de prestaciones laborales que dignifiquen esta profesión fundamental en el ejercicio de la democracia, porque hoy lo que se percibe es que, lejos de apoyar o respaldar el trabajo del gremio, se les descalifica y cuestiona por no estar de acuerdo con la postura oficial».

Añadió que pretender callar con balas a los periodistas no impedirá que sigan practicando con ética un periodismo crítico de denuncia para desenmascarar actos de injusticia y de corrupción al margen de la ley, porque solamente así, cuestionando al poder en todos sus ámbitos, se cumple con el papel que la sociedad espera del periodismo en su sentido humanista.

Además, reconoció el compromiso de las universidades que conforman el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, que, a pesar de la situación que enfrentan por los recortes presupuestales, cumplen su compromiso con los periodistas, con la sociedad y con México.

El oficio más necesario

En su discurso, el presidente del Consejo Ciudadano, el rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera, agradeció la conducción de la periodista Gabriela Warkentin, y se refirió al periodismo no solo como el mejor oficio o el más peligroso, sino el más necesario: «El periodismo ético, libre, fuera de la materialización, de la amenaza, del cohecho o de estar siendo presionado continuamente. Necesitamos que esas plumas nos sigan dibujando, nos sigan mostrando y nos sigan cimbrando en la consciencia de las realidades de este país. Hoy, quien escribe, lo he dicho en otros momentos, lo hace primero porque tiene ese demonio que tiene que salir a través de una pluma, un gráfico, un dibujo o una fotografía, y ese compromiso no se debe dejar de lado cuando hay miles o millones de ciudadanos que no estamos informados y desconocemos lo que es este contexto».

El reto de todo periodista es dejar de lado sus intereses y realmente aprender a escuchar a las víctimas: David Ortega

«Realmente, para mí, el ganar el Premio Nacional de Periodismo significa una gran motivación para buscar mejorar mi trabajo. Uno entrevista a las personas, escucha las historias, buscas la nota que genere un impacto para que sea leída. Sin embargo, creo que el reto de todo periodista es precisamente dejar de lado sus propios intereses y realmente aprender a escuchar a las víctimas, ir a fondo, no solo de la historia, sino del ser humano, de quien está atravesando por el peor momento de su vida; escuchar, respetar y ser empático. No caer en hacer una nota que revictimice, que solo busque el morbo del dolor que viven estas familias, sino al contrario, mostrar la lucha, la fortaleza, la entereza y, lo más importante, la sed de justicia.

»Dedico este premio a la señora María Herrera, quien me dio la gran oportunidad de poder conocer su historia, por desnudar su corazón y su tristeza, que lamentablemente la acompañan día con día. Lo dedico también a mis padres, por darme la vida y sobre todo por enseñarme a enfrentarla; por el ejemplo del trabajo constante y honesto; a periódico EL DEBATE, por apoyar todos mis proyectos y por ser mi escuela, al lado de grandes personas y compañeros. Gracias a Sinaloa por ser una tierra hermosa y la cual me cambió la vida».