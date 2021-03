De Huachicolero a candidato del PAN a la alcaldía de Río Bravo, Tamaulipas

Ciudad Victoria.- Antes de ser candidato del PAN a la alcaldía de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado pasó por un proceso legal por su presunta participación el crimen organizado y en el robo de hidrocarburos contra Pemex, lo que en México se le conoce como huachicol.

Por iniciativa propia, Miguel Ángel Almaraz reveló su turbulento pasado en una rueda de prensa celebrada este martes e hizo público la resolución de su condena en la que lo absuelven totalmente y le conceden su libertad.

Fui absuelto de todo lo que se me imputaba es una situación en la que hubo la intención de involucrarme en la delincuencia organizada, pero no hubo tal. No se probó nada”, afirmó el candidato del blanquiazul.