De Veracruz el primer empresario que vendería la vacuna contra el Covid-19 en México

Méxicio.- Alejandro Cossío Hernández, empresario y ex diputado de Veracruz, afirmó que conseguió un contrato exlusivo para la compra y comercio de cuatro millones de vacunas contra el Covid-19 de Sputnik V.

Este empresario y ex político veracruzano afirmó que a través de la empresa Construmedic realizará la distribución de la vacuna en México, América Central y Sudamérica.

A la par que el Gobierno de AMLO procuró la vacuna en Argentina, afirmó a REFORMA que suscribió en la ciudad de Miami, USA, un contrato con Carat 7 Inc., operadora oficial de la firma titular de propiedad industrial de la vacuna Sputnik V.

Explicó que su prioridad es comercializar en el ámbito privado cuatro millones de dosis, que sirven para dos millones de personas, a un coste de entre setecientos y ochocientos pesos, mas que aguardará hasta el día de hoy, veintidos de enero, a la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador por si acaso desea adquirirle las dosis.

"Ahora todas las vacunas en el mundo tienen registro emergente, no sanitario, no hay una que pueda tener el registro liberado por la pandemia, pero escuché claramente que el Presidente López Obrador dejó muy claro que si empresarios mexicanos somos capaces y nos organizábamos, habría la facilidad", apuntó el asimismo ex- miembro del Congreso Legislativo local en Veracruz en entrevista.

"Si estas vacunas que tengo las quiere el Gobierno de AMLO, no tengo problema, que se las quede, mi cliente|usuario más importante que son los servicios de salud de la CDMX".

"Tengo firmado y comprometido que una vez que Cofepris nos dé la autorización, pueda empezar a traer el primer embarque y comercializarlas en México".