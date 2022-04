"Debanhi ¿Dónde estás?", Mario Escobar le sigue hablando a su hija cuando llega a casa

Nuevo León.- Mario Escobar, padre de Debanhi, joven encontrada muerta en el estado de Nuevo León, reveló en una conferencia de prensa que cuando llega a casa aún le sigue hablando a su hija cómo lo hacía normalmente, también mencionó que ha sido muy paciente, ha tratado de controlarse y ser muy fuerte ante la situación.

El dolor de perder a un hijo es muy grande, así lo ha mostrado el señor Mario Escobar, que, desde el día uno, junto con su esposa, no se han rendido en la búsqueda de justicia para Debanhi.

Durante una pequeña conferencia de prensa que dio el señor Mario Escobar el día jueves, 28 de abril, a las afueras de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, dio a conocer varios detalles sobre la investigación que se está llevando a cabo sobre la muerte de su hija.

El padre de Debanhi mencionó que ahora se siente más seguro en las acciones que se están llevando en la investigación ya que ahora cuenta con el apoyo de varias instituciones.

"Ahora tengo mucha esperanza, viene el apoyo del gobierno federal, viene el apoyo del observatorio nacional, viene el apoyo de la Conavim, viene el apoyo de la secretaría de seguridad y de la comisión de búsqueda nacional."

Lo que más llamó la atención entre los presentes fue el momento en que el papá de Debanhi dio a conocer un momento muy personal que está viviendo en su casa.

"Me destrozo yo en la casa, solo, en el cuarto de mi hija, pero hasta ahí, yo afuera me trato de controlar, porque yo soy el fuerte y esa fortaleza me la da mi esposa.", comentó el padre de Debanhi.

Mario señaló que su esposa le da fortaleza, y que es su media naranja, pero "la naranja completa era nuestra Debanhi", también comentó que cada vez que llega a casa le grita a su hija para que cene y las palabras que él le decía.

"Sigo gritando yo, cuando llego a la casa, "¿Debanhi donde estás?, vente, vamos a cenar", le gritó las palabras que yo le decía.", mencionó el señor Mario.

El padre de Debanhi también dio a conocer que más adelante podría hacer alguna asociación para ayudar a otras personas que pasen por una situación similar.