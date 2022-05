Debanhi y sus amigas NO ESTABAN SOLAS en tienda donde fueron grabadas

Nuevo León.- El tema de Debanhi Escobar ha dado mucho de qué hablar, en los últimos días se filtró un supuesto expediente sobre el caso de la joven, en este se revela que ella y sus amigas no se encontraban solas cuando fueron a la tienda de autoservicio donde fueron captadas en video.

De acuerdo con el expediente filtrado, la noche del nueve de abril Debanhi y sus dos amigas no fueron solas a la tienda de autoservicio donde compraron varias bebidas, sino que iban acompañadas de dos jóvenes.

En el expediente filtrado del caso Debanhi Escobar se encuentran la presunta declaración de uno de los jóvenes, quien mencionó que había conocido a la joven en una fiesta el pasado 11 de febrero, también señala que quiso ayudarla pero esta se negó.

El joven, identificado como "Kokesioo", coincidió con Debanhi en la fiesta previa en la quinta "El Diamante", y que él y un amigo, identificado como "Castañeda", la llevaron a ella y a sus dos amigas a comprar una botella de vodka y un refresco a una tienda.

"Siendo las 00:20 horas me ofrece de su bebida y al probarla me percato que está demasiado cargada de alcohol, le recomendé que la rebajara con coca, a lo que me contestó: 'nombre mira, como agua me la tomo', por lo que le dije que con dos vasos se iba a poner peda", señala la presunta declaración.

Presuntamente, otro testigo señaló que vio a Debanhi con una botella de la bebida Sky, y que logró platicar con ella ya que se sentó a un lado de ella.

Este presunto testigo le mencionó que Debanhi le ofreció un trago de su bebida pero que no aceptó, y que la joven presuntamente le dijo que traía tres mil pesos "para tirarle la onda a alguien".

Entre la plática él, supuestamente, le preguntó si conocía a alguien de la fiesta y ella le dijo "vengo con unas amigas', no conozco a nadie solo me dijo que había acudido a una fiesta a dos cuadras y se había pasado a la quinta donde nos encontrábamos".

Hasta el momento las autoridades no han revelado si alguien ha sido detenido, y qué fue lo que realmente pasó, cabe recordar que Debanhi Escobar apareció sin vida dentro de una cisterna de agua dentro de las instalaciones del motel Nueva Castilla, en el municipio General Escobedo, en Nuevo León, lugar que ya había sido revisado en varias ocasiones.