Defensa de Diego tensa la segunda audiencia del caso de feminicidio de Jessica González

Al salir del juzgado, la señora Verónica reveló a la prensa que Diego Urik y sus abogados no presentarán ninguna prueba para acreditar su inocencia, que todo el trabajo que harán es únicamente para revolver a los testigos y así intentar encontrar una salida, la cual ella asegura no será posible.

«Tengo un año y nueve meses, no me importa si las audiencias duran cuatro o nueve horas» , dijo, lo que fue aceptado por el juez, quein señaló que los jueces y juzgados estaban habituados a esas jornadas de trabajo.

