Dejan libres a ex director y 16 policías de Javier Duarte

Veracruz.-En Nochebuena, se ordenó la libertad de un colaborador del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, el ex director de Fuerza Civil, Roberto González Meza identificado como "El Teniente Meza", y 16 ex policías del cuerpo élite, acusados de desaparición forzada en 2016.

La carpeta de investigación en contra de estos ex servidores públicos del área de seguridad señalaba que eran investigados por la desaparición de 15 personas, y se menciona que entre las víctimas se encuentra un ex elemento de seguridad, que fue encontrado muerto después de permanecer semanas desaparecido.

Fue este martes 24 de diciembre, cuando la jueza de control, Ludivina García Rosas durante la audiencia modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para "El Teniente Meza" y los 16 ex policías, quienes con esta resolución abandonaron el Centro de Readaptación Social de Pancho Viejo en Coatepec, Veracruz.

La juez de control del Poder Judicial de Veracruz, Ludivina García Rosas cambió la medida cautelar al ex director de Fuerza Civil de la secretaría de Seguridad Pública (SSP), Roberto González Meza, y a 13 ex policías más, para que cursen el proceso penal en libertad — MARUCHI BRAVO PAGOLA (@MARUCHIBRAVO) December 26, 2019

González Meza tendrá que acudir cada semana al juzgado en la comunidad de Pancho Viejo a firmar, y con ello se garantizará que no existe peligro de fuga.

Además, es importante mencionar que "El Teniente Meza" tiene un proceso abierto en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito.

Desaparición forzada

La detención de González Meza se realizó en febrero de 2018 por policías ministeriales de la Fiscalía General de Veracruz en la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo, bajo la causa penal número 22/3018, por su presunta participación en el delito de desaparición forzada.

Entre los 16 ex policías de élite que fueron liberados están: Benigno Neftalí Rivera, Cirilo Hernández Ceballos, José Oscar Rodríguez Franco, Miguel Jiménez López; Silvano Martínez Rivera, Nicanor Ixmatlahua Xotlanihua, Oscar Paul Mendoza y Francisco Martínez Santiago.

Además, de José López Cervantes, identificado como el “Black”, comandante de la denominada “fuerza especial” en Veracruz; los ex policías Crescenciano Domínguez y Daniel García Gutiérrez, Carlos Baxin Ortiz, Evaristo Sánchez Alarcón, Dario Arroyo Elizondo, Domingo Santiago Santiago y Francisco Méndez Flores.

La acusación de desaparición forzada presuntamente se realizó en la academia de policías de El Lencero en el municipio de Emiliano Zapata, en donde el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, a quien se señaló también por el delito de desaparición forzada y quien obtuvo su libertad en diciembre de 2018.