Dejan piperos de lado a familia para dar ayuda

Monterrey, Nuevo León.- Mientras alivian la necesidad de los sectores más afectados por el desabasto de agua en Nuevo León, decenas de operadores de pipas foráneos sufren el estar alejados de sus familias, quienes los esperan en otros estados del País.

Conductores de Tamaulipas, Querétaro y Guanajuato, así como elementos del Ejército que aplican el Plan DN-III-E esperan una oportunidad para poder reencontrarse con sus seres queridos.

"Mi niña ya me quiere ver", mencionó José Arnulfo, conteniendo el llanto, al recordar las llamadas telefónicas que tiene con su hija Génesis, de 4 años, quien lo espera en Tamaulipas.

Pero el operador no tiene una respuesta certera para la niña, cuando le pregunta cuándo regresará a casa.

"Aquí andamos trabajando, es por tiempo indefinido, Gobierno le dice al patrón cuánto tiempo.

"Se extraña bastante a la familia y pues la he pasado bien y a veces dura la situación, pero me pesa no ver a mi niña", agregó mientras esperaba que su pipa se llenara en la Estación de Bomberos de la Avenida Constitución.