Dejen de recibir porquerías y manden los insumos que requerimos: gobierno de Michoacán

Morelia, Michoacán.- El gobierno de Michoacán reviró ante las declaraciones hechas por el subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, quien dijo que en Morelia un Centro de Ingeniería del IMSS está reparando 321 ventiladores que ayudarían a combatir los casos de coronavirus, además le invitó a mandar insumos suficientes y de calidad para combatir la pandemia.

"Les voy a regresar el material que enviaron porque para una condición tan crítica me mandan 2 mil tapabocas, 96 botellas de alcohol. ¡Eso no me dura ni un día señores de salud! Y esos materiales que quieren que el personal médico se ponga ¡yo no se los voy a dar!, por respeto a las doctoras y doctores, enfermeras y enfermeros. No acepto que México sea el basurero de los deshechos de China, dejen de recibir porquerías y mándenos los insumos que requerimos con urgencia para atender la contingencia", dijo Silvano Aureoles.

En torno al supuesto Centro de Ingeniería del IMSS que esta mañana López Gatell dijo que hay en Michoacán y que está reparando los ventiladores que ayudarían a las personas graves por COVID-19, Silvano Aureoles desmintió su existencia.

“Con mucho respeto, no hay ningún Centro de Ingeniería del IMSS en Michoacán, más que un área desolada, porque no hay ni siquiera un escritorio o unas sillas en el sitio donde, en su momento, tu antecesor, Germán Martínez, vino y trajo hasta al propio Presidente porque en Michoacán iba a ser la sede del IMSS; bueno, no hay nada”.

La acusación anterior también involucró al director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto y dijo a ambos:

“Si ustedes quieren seguir engañando a la población del país, háganlo, pero no todos estamos con los ojos vendados ni nos vamos con comentarios poco responsables”

Presidente @lopezobrador_, en Michoacán hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para hacer frente al #COVID19, como aumentarle 60 % el sueldo al personal de Salud que está en el frente de batalla, porque estamos ante una crisis de dimensiones extraordinarias. pic.twitter.com/WJLCdVJI9s — Silvano Aureoles (@Silvano_A) April 16, 2020

Asimismo, el mandatario estatal criticó los pronosticos que el subsecretario de salud ha emitido sobre que "el 23 de mayo de este año será la etapa más crítica de hospitalización de los enfermos", y que pese a ello "el 25 de junio podría empezar a estabilizarse e incluso, en algunos municipios, a recobrarse la vida normal" y aclaró que en Michoacán se cuidará la salud de la gente por más tiempo más prolongado, sí así es necesario.

