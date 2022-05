Delincuencia impide comercialización de sectores forestal y ganadero en Durango

Durango.- La presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Durango, Magdalena Gaucín Morales, declaró que la comercialización de sectores como el forestal y ganadero en la entidad se encuentra detenida a consecuencia de la delincuencia organizada, ya que ellos acopian sus productos y los comercializan, dijo a El Siglo de Durango.

Al respecto, Gaucín Morales lamentó que no se esté actuando para evitar que el problema siga creciendo, pues desafortunadamente es un tema que se atiende y no se ve, además que los afectados no denuncian y la sociedad prefiere hacer como si no pasara.

Señaló que de no atenderse el tema por parte de las autoridades con una estrategia efectiva, va a seguir creciendo, ya que al parecer, los afectados no denuncian por temor a represalias o amenazas, por lo que pidió la intervención del Gobierno federal para dar certeza a los productores.

Destacó que antes, este tipo de situaciones se daban en zonas alejadas de la sierra, per ahora se están dando en lugares cada vez más cercanos, por lo que considera necesario actuar de inmediato para frenarlo antes que se salga de control.

Asimismo, expuso que no se pueden tener estadísticas debido a que los productores se encuentran temerosos y por seguridad de ellos y sus familias no acuden a presentar una denuncia formal.

Cabe recordar que ya se había dado a conocer que el sector agrícola estaba presentando un fenómeno de acopio de diversos productos por parte de personas que no garantizaban procesos formales.