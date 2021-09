Delincuentes pedían 50 mil pesos de extorsión a restaurante atacado con bomba en Salamanca, Guanajuato

Salamanca, Guanajuato. - Al menos 50 mil pesos a la semana a manera de extorción les exigían a los dueños del restaurante Barra 1604 de Salamanca, Guanajuato, donde este domingo se registró un atentado terrorista con bomba que dejó el saldo de dos personas muertas y cuatro heridos.

Familiares de las víctimas, Mauricio Salvador Romero Morales y Mario Alberto Hernández Cárdenas, relataron cómo personas desconocidas que se decían integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), realizaban desde hace siete meses este delito a los empresarios.

Asimismo, comentaron que al menos se tenían dos denuncias ante la Fiscalía de Justicia de Guanajuato, sin embargo, las autoridades no dieron respuesta ni medidas de protección a las víctimas del “acto sin precedente”, como calificó el gobernador de la entidad, Diego Sinhue al ataque.

Por el momento, los familiares decidieron no volver a reabrir el restaurante, mientras que los locales cercanos al atentado cierran desde temprana hora por el temor que generó el atentado que se calificó como “terrorista” por las autoridades estatales.

“El mensaje no sólo era para ellos (las víctimas mortales del atentado) … Este era un mensaje para decir que aquí están, que aquí sigue, que no se van a ir, es un mensaje para causar terror, para ponernos a nosotros de nuevo a encerrarnos en nuestras casas”, comentó el hermano de Mauricio Salvador, Eddie Romero.

Mauricio cumpliría 42 años, de hecho, fue su cumpleaños el que usaron para regalarle una caja cubierta de globos y confetis que adentro traía un artefacto explosivo que la Secretaría de la Defensa Nacional descartó que se tratase de una granada, por lo que se investiga el contenido.

Por su parte, la titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Guanajuato, Sophía Huett, declaró que una de las líneas de investigación es que el ataque se haya suscitado por temas de índole personal.

La funcionaria declaró que no puede sólo guiarse en una línea de investigación como lo es la extorción, por lo que se investigan todo tipo de relaciones entre las víctimas y sus atacantes, pues en este caso que hayan hecho salir a las personas y no detonar el explosivo dentro, no concuerda con las acciones de cuando se busca generar miedo.

Por otro lado, fue este lunes, alrededor de las diez de la noche cuando el cuerpo de Mauricio Salvador fue velado en la funeraria Sección 24 de la colonia Bellavista en Salamanca, donde estuvo rodeado de familiares y amigos que dejaron arreglos florares para el empresario fallecido.

